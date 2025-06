Gary Oldman sceglie la sua casa a Hogwarts: il momento emozionante svelato in un’intervista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel mondo magico di Hogwarts, il Cappello Parlante ha il compito di smistare ogni nuovo studente in una delle quattro storiche case. Queste case, ognuna con le proprie caratteristiche distintive, sono Serpeverde, Grifondoro, Tassorosso e Corvonero. Recentemente, in un’intervista, l’attore Gary Oldman ha finalmente rivelato a quale casa sente di appartenere, un momento che ha catturato l’attenzione dei fan del Wizarding World.

Le case di Hogwarts: un viaggio tra le caratteristiche

Hogwarts è famosa per le sue quattro case, ognuna delle quali rappresenta valori e tratti specifici. Serpeverde è la casa degli astuti e ambiziosi, nota per la sua inclinazione verso il potere e l’astuzia. Grifondoro, invece, è il rifugio dei coraggiosi e dei nobili di cuore, coloro che non temono di affrontare le sfide. Tassorosso è dedicata a chi è giusto e leale, enfatizzando l’importanza del lavoro e della dedizione. Infine, Corvonero è la casa degli assetati di sapere, dove l’intelligenza e la curiosità sono celebrate.

Queste case non sono solo un modo per dividere gli studenti, ma rappresentano anche un modo per esplorare le diverse sfaccettature della personalità umana. Ogni casa ha i suoi eroi e le sue storie, contribuendo a creare un ambiente ricco di rivalità e amicizia. La scelta della casa è un momento cruciale per ogni studente, poiché determina non solo il loro percorso accademico, ma anche le relazioni che svilupperanno nel corso degli anni.

Gary Oldman e la sua scelta sorprendente

Durante un’intervista con Josh Horowitz, conduttore di “Happy Sad Confused”, Gary Oldman ha avuto l’opportunità di riflettere sulla sua affinità con le varie case di Hogwarts. Inizialmente incerto, Oldman ha risposto con sorpresa alla domanda di Horowitz riguardo alla sua possibile casa. “Ho mai pensato cosa? Non ne ho idea!” ha dichiarato l’attore, mostrando la sua genuina confusione.

Horowitz ha quindi guidato Oldman attraverso le caratteristiche delle quattro case, cercando di aiutarlo a identificare a quale si sentisse più vicino. Attraverso una serie di domande, il conduttore ha cercato di delineare il profilo dell’attore, chiedendo se si riconoscesse in valori come lavoro, dedizione e correttezza. Questo approccio ha permesso a Oldman di riflettere più a fondo sulla sua personalità e sulle sue inclinazioni.

La rivelazione finale: Oldman è un Tassorosso

Dopo un’attenta considerazione, Gary Oldman ha finalmente trovato la sua casa: Tassorosso. Con entusiasmo, l’attore ha esclamato: “Sono un Tassorosso! Non ne avevo idea”. Questa rivelazione ha sorpreso non solo lui, ma anche i fan che lo seguono da anni. Oldman, noto per il suo ruolo iconico di Sirius Black in “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban“, ha dimostrato che anche i personaggi più complessi possono trovare un legame con i valori di lealtà e giustizia rappresentati dalla casa di Tassorosso.

La scelta di Oldman ha suscitato curiosità riguardo al futuro del suo personaggio nell’imminente serie TV di HBO, dove i fan si chiedono chi interpreterà Sirius Black. La sua affermazione di appartenenza a Tassorosso aggiunge un ulteriore strato di profondità al suo personaggio, suggerendo che anche i più audaci possono avere un lato leale e giusto.

