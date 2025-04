Gabriella Carlucci racconta il dramma dell’incidente in Messico e il legame con la famiglia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gabriella Carlucci, nota figura del mondo dello spettacolo italiano, ha condiviso un capitolo doloroso della sua vita durante un’intervista a Verissimo. L’attrice e conduttrice ha parlato dell’incidente quasi mortale che ha vissuto a soli 21 anni in Messico, un evento che ha avuto un impatto profondo sia sul suo corpo che sulla sua anima. L’intervista, condotta da Silvia Toffanin, ha anche offerto l’opportunità di esplorare il suo legame con le sorelle Milly e Anna, oltre al suo amore per il marito Marco e il figlio Matteo.

L’incidente che ha cambiato la vita di Gabriella

Gabriella Carlucci ha iniziato a raccontare la sua esperienza traumatica con parole cariche di emozione: “Quello che è successo è stata una tragedia, ci è venuto addosso un camion”. Questo drammatico evento si è verificato mentre si trovava in vacanza in Messico con il fidanzato dell’epoca. L’incidente ha avuto conseguenze devastanti: il suo compagno è morto sul colpo, mentre Gabriella ha dovuto affrontare un lungo e difficile percorso di recupero.

In quel momento, i suoi genitori erano in Italia e le sorelle a Los Angeles, lasciandola sola a Città del Messico. “Hanno perso le mie tracce per 10 giorni. Mi sono risvegliata in ospedale e ho chiamato le mie sorelle per dire che avevo avuto un incidente”, ha raccontato. La sorella le ha consigliato di tornare immediatamente a Los Angeles, un gesto che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita.

Le ferite fisiche sono state altrettanto gravi. Gabriella ha subito danni significativi al viso, tra cui la rottura dell’orbita destra e del naso, oltre a un nervo facciale trinciato. “Il chirurgo ci disse: ‘Metto a posto quello che posso, ma tu dovrai fare una seconda operazione per rimettere a posto il tuo naso’”, ha spiegato. Questo intervento ha richiesto anni di recupero e ulteriori operazioni, rendendo il suo percorso di guarigione ancora più complesso.

Il legame speciale con le sorelle Milly e Anna

Nel corso dell’intervista, Gabriella ha parlato del suo forte legame con le sorelle Milly e Anna Carlucci. Essendo la sorella di mezzo, ha condiviso aneddoti della loro infanzia, sottolineando come, nonostante i litigi tipici tra sorelle, l’affetto che le unisce sia indissolubile. “Chi non litiga in famiglia? Da bambine litigavamo tantissimo, soprattutto con Anna, lei era la mia vittima”, ha detto con un sorriso.

Gabriella ha anche evidenziato come la perdita dei genitori, avvenuta dieci anni fa, abbia avvicinato ulteriormente le tre sorelle. “Proprio perché i nostri genitori non ci sono più, ci siamo avvicinate ancora di più. Pur facendo vite impegnate, troviamo ogni occasione per unirci e stare insieme”, ha affermato. Questo legame familiare è diventato un pilastro fondamentale nella vita di Gabriella, che sente la presenza dei genitori in ogni momento.

L’amore per Marco e Matteo

Gabriella Carlucci ha condiviso anche dettagli sulla sua vita coniugale, rivelando di essere sposata con l’avvocato Marco Catelli da quasi trent’anni. “Mi ha sempre sostenuta, è sempre stato il mio primo fan”, ha dichiarato. A differenza di altre persone che hanno cercato di cambiarla, Marco ha sempre rispettato le sue scelte e le sue ambizioni, dimostrando un amore incondizionato.

Dalla loro unione è nato Matteo, che ha seguito le orme del padre laureandosi in legge. Tuttavia, il giovane ha deciso di intraprendere un percorso diverso, fondando una propria società di produzione. “L’ho influenzato, lo portavo a vedere sempre i programmi di mia sorella Milly”, ha rivelato Gabriella, mostrando orgoglio per le scelte del figlio.

La vita di Gabriella Carlucci è un esempio di resilienza, amore e legami familiari profondi, che continuano a sostenerla anche nei momenti più difficili.

