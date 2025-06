Francesco Moser parla della sua famiglia e delle scelte del figlio Ignazio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Francesco Moser, ex ciclista e icona del mondo sportivo, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera e la vita familiare. Con un approccio diretto e sincero, Moser ha discusso delle scelte del figlio Ignazio, del suo legame con la famiglia e delle aspettative che ha per i suoi figli. La conversazione si è rivelata un’opportunità per esplorare non solo il passato sportivo di Moser, ma anche le dinamiche familiari che lo caratterizzano.

La carriera di Francesco Moser e il legame con i figli

Francesco Moser è noto non solo per i suoi successi nel ciclismo, ma anche per la sua personalità schietta. Durante l’intervista, ha parlato di Carlo, il figlio che ha scelto di tornare nella terra natale dopo aver conseguito la laurea alla Bocconi. Carlo ha avuto l’opportunità di lavorare come manager a Ginevra per Procter & Gamble, ma ha deciso di tornare per contribuire all’azienda di famiglia. Moser ha sottolineato le capacità commerciali del figlio, ma ha anche affermato con umorismo che la sua esperienza nel settore vinicolo è superiore. Questo legame con la tradizione familiare è un aspetto che Moser tiene particolarmente a cuore.

Ignazio Moser e le sue scelte professionali

Il discorso si è poi spostato su Ignazio, il figlio più giovane, che ha recentemente sposato Cecilia Rodriguez. Moser ha espresso un certo rammarico per le scelte professionali di Ignazio, che ha intrapreso una carriera come influencer e imprenditore digitale, piuttosto che dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia. “Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile”, ha dichiarato Moser, evidenziando la sua speranza che il figlio seguisse una strada più tradizionale. Tuttavia, ha anche riconosciuto l’importanza di lasciare ai figli la libertà di scegliere il proprio cammino.

La famiglia e l’arrivo di una nuova vita

Nonostante le divergenze nelle scelte professionali, la famiglia Moser non ha subito fratture. Le famiglie Moser e Rodriguez si sono incontrate in diverse occasioni, trascorrendo momenti di convivialità. Con l’arrivo imminente di un nuovo membro della famiglia, previsto per ottobre, l’atmosfera è di attesa e gioia. Cecilia Rodriguez, in dolce attesa, ha già scelto il nome della bambina: Clara Isabel. Questo evento rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente i legami familiari e celebrare la nuova vita che sta per arrivare.

Francesco Moser, con la sua schiettezza e il suo amore per la famiglia, continua a essere una figura di riferimento non solo nel mondo del ciclismo, ma anche nella vita quotidiana dei suoi cari. La sua capacità di esprimere sentimenti e pensieri in modo diretto rende la sua storia ancora più affascinante, riflettendo le sfide e le gioie di una vita dedicata alla famiglia e alla tradizione.

