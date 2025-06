Francesco Monte apre un negozio di carte Pokémon a Taranto: una nuova avventura imprenditoriale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Francesco Monte, noto ex tronista del programma “Uomini e Donne“, ha recentemente intrapreso un nuovo percorso professionale aprendo un negozio di carte Pokémon a Taranto. Questo cambiamento segna un’importante svolta nella sua vita, dopo anni trascorsi sotto i riflettori della televisione italiana. La nuova attività non rappresenta solo un’opportunità commerciale, ma anche un modo per connettersi con una comunità di appassionati e collezionisti.

Il percorso di Francesco Monte tra televisione e musica

Francesco Monte ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne“, dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatore e successivamente di tronista. La sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi ha catturato l’attenzione del pubblico, portandolo a diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Nel 2018, Monte ha partecipato anche al “Grande Fratello Vip“, dove ha conosciuto Giulia Salemi, con cui ha avuto una relazione che ha suscitato grande interesse mediatico.

Dopo queste esperienze, Francesco ha deciso di seguire la sua passione per la musica, pubblicando diversi singoli. Tuttavia, con il passare del tempo, ha sentito la necessità di esplorare nuove strade e di dedicarsi a un’attività imprenditoriale che potesse riflettere i suoi interessi e le sue passioni.

L’inaugurazione del negozio a Taranto

Il 21 giugno 2025, Francesco Monte ha ufficialmente inaugurato il suo negozio di carte Pokémon a Taranto, un evento che ha attirato l’attenzione di molti fan e appassionati. Questo nuovo spazio non è solo un punto vendita, ma un luogo di incontro per collezionisti e amanti del fantastico mondo dei Pokémon. Le carte, che un tempo erano considerate semplici giochi per bambini, hanno acquisito un valore significativo nel corso degli anni, diventando oggetti da collezione ricercati e, in alcuni casi, molto costosi.

L’idea di aprire un negozio di questo tipo è stata concepita da Francesco diversi mesi fa. Ha lavorato con impegno per realizzare un ambiente accogliente e stimolante, dove i visitatori possono non solo acquistare carte e oggetti da collezione, ma anche immergersi in un’atmosfera di meraviglia e fantasia. Monte ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, affermando di essere “prontissimo” a condividere la sua passione con il pubblico.

Un rifugio per appassionati e collezionisti

Il negozio di Francesco Monte si propone di essere più di un semplice punto vendita. È concepito come un rifugio per tutti coloro che amano le storie e la fantasia, un luogo dove gli appassionati possono incontrarsi, scambiare idee e condividere la loro passione per i Pokémon. La crescente popolarità delle carte da gioco ha trasformato questo hobby in un vero e proprio business, e Monte è pronto a cavalcare quest’onda, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi.

In un’epoca in cui il digitale ha preso il sopravvento, il negozio di carte Pokémon di Francesco rappresenta un ritorno a esperienze più tangibili e interattive. La sua iniziativa non solo contribuisce a valorizzare un settore in espansione, ma offre anche un’opportunità per costruire una comunità di appassionati che condividono un interesse comune. Con questa nuova avventura, Francesco Monte dimostra di essere pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, combinando passione e imprenditorialità in un progetto che promette di entusiasmare molti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!