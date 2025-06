Francesco Montanari annuncia il matrimonio: le rivelazioni dell’attore tra spettacoli e progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Francesco Montanari, noto attore italiano, si trova attualmente in viaggio da Roma a Torino, dove ha trascorso gli ultimi mesi dedicandosi intensamente al teatro. Con tre spettacoli in programma, tra cui “Storia di un cinghiale”, “Il medico dei maiali” e “L’uomo più crudele del mondo”, Montanari ha rivelato di sentirsi energico ma anche affaticato. Oltre ai suoi impegni teatrali, l’attore ha in programma di tornare a Roma per girare “Call My Agent” e di recarsi a Trapani per un nuovo film. Tuttavia, la notizia più sorprendente riguarda il suo imminente matrimonio.

La proposta di matrimonio: un momento speciale

Francesco Montanari ha rivelato di essersi fidanzato con Federica Solarino, la sua compagna, e di aver deciso di sposarsi il 14 giugno in Puglia. L’attore ha spiegato che la proposta è stata mantenuta segreta fino ad ora, ma ha voluto condividerla con i suoi fan. “Sì, in effetti non l’abbiamo mai detto”, ha dichiarato ridendo. Montanari ha raccontato come la proposta sia avvenuta in un momento inaspettato: “Era il 25 agosto, io ero in calzoncini, c’erano 40 gradi. Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di viaggio e si trovava stesa sul divano, distrutta”. Con l’anello in tasca, ha chiesto a Federica quali fossero i suoi programmi per i prossimi 50 anni, portando a un momento di grande emozione.

La scelta della Puglia per il matrimonio

La decisione di celebrare il matrimonio in Puglia è legata a un significato personale per Federica Solarino. La nonna paterna di Federica era originaria di Torre a Mare, un luogo che ha un valore affettivo per la coppia. Montanari ha spiegato che Federica era molto legata alla nonna, che è venuta a mancare durante la pandemia. “Mi dice sempre: ‘Mi dispiace che tu non l’abbia conosciuta’”, ha raccontato l’attore. La Masseria Mozzone, dove si svolgerà la cerimonia, è stata scelta per la sua bellezza e semplicità, con l’intento di creare un’atmosfera simile a una festa di paese, circondati dalle persone a cui vogliono bene.

La storia d’amore tra Francesco e Federica

Francesco Montanari e Federica Solarino si sono conosciuti grazie a due amici che hanno organizzato un appuntamento al buio. La prima uscita, però, non è andata come sperato. “La prima volta è andata malissimo”, ha confessato l’attore. Tuttavia, il destino ha voluto che si rincontrassero per caso in un ristorante, dove hanno avuto l’opportunità di parlare a lungo. Federica, psicologa di professione, ha catturato l’attenzione di Montanari, che ha trovato affascinante il suo mondo. “Quella sera le ho chiesto una visita, ma lei mi ha risposto: ‘Ormai ci conosciamo, non si può più fare'”, ha raccontato. Da quel momento, la loro storia è decollata, dando vita a un’estate indimenticabile quattro anni fa.

La relazione tra un attore e una psicologa

Un aspetto interessante della loro relazione è il fatto che Federica sia una psicologa. Montanari ha rivelato che inizialmente l’idea di avere una partner con una formazione professionale lo incuriosiva. “Pensavo: ‘Magari essere in coppia con una persona che ha una visione professionale aiuta’”, ha spiegato. Tuttavia, ha anche compreso che, in una relazione, entrambi i partner si lasciano coinvolgere emotivamente, indipendentemente dalla loro professione. “Abbiamo tante cose in comune, proveniamo da famiglie simili. Siamo entrambi borghesi, romani, ma con il desiderio di allontanarci da certi formalismi”, ha concluso Montanari, sottolineando la loro affinità e il legame profondo che li unisce.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!