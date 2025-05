Francesca Michielin racconta il blocco su WhatsApp da parte di Alberto Angela: ecco cosa è successo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Francesca Michielin, nota cantante italiana, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso riguardante il famoso divulgatore scientifico Alberto Angela. Durante un episodio del podcast Tintoria, la Michielin ha rivelato di essere stata bloccata su WhatsApp dal conduttore di Ulisse, scatenando l’interesse dei fan e dei media. Questo episodio è emerso dopo la pubblicazione di una foto che ha generato una reazione inaspettata da parte di Angela, portando a un confronto divertente e sincero tra i due.

La reazione di Alberto Angela

Francesca Michielin ha raccontato che il blocco da parte di Alberto Angela è avvenuto dopo che lei ha postato una foto sui social in cui appariva avvolta in una coperta con l’immagine del divulgatore scientifico stampata sopra. Durante il podcast, ha spiegato: “Alberto Angela ha smesso di rispondermi su WhatsApp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia”. Questo cambiamento ha sorpreso la cantante, che ha cercato di capire cosa potesse aver causato la reazione di Angela.

La foto, che mostrava la Michielin mentre si riposava prima dell’Eurovision, è diventata virale, attirando l’attenzione di molti. La cantante ha scherzato sul fatto che, in diverse occasioni pubbliche, le è stato chiesto se avesse un debole per Alberto Angela, e ha cercato di giocare con la situazione. Tuttavia, sembra che il divulgatore non abbia apprezzato il modo in cui la foto è stata interpretata, portando a un malinteso tra i due.

Le scuse pubbliche di Francesca

Durante il podcast, Francesca Michielin ha espresso il suo rammarico per la situazione, chiedendo scusa a Alberto Angela in più occasioni. I conduttori del programma, Stefano Rapone e Daniele Tinti, hanno anche esortato Angela a perdonare la cantante, ma il divulgatore non ha ancora risposto alle sue scuse. La Michielin ha affermato che, nonostante il malinteso, continuerà a chiedere scusa ogni volta che ne avrà l’opportunità, dimostrando il suo rispetto nei confronti di Angela.

Questo episodio ha suscitato un certo interesse tra i fan, che hanno seguito con curiosità l’evolversi della situazione. La cantante ha dimostrato di avere un buon senso dell’umorismo riguardo alla questione, ma è chiaro che tiene molto alla sua reputazione e ai rapporti con i colleghi del mondo dello spettacolo.

La carriera musicale di Francesca Michielin

Oltre a questo episodio divertente, Francesca Michielin sta vivendo un momento di grande successo nella sua carriera musicale. Ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo, intitolato FRANCESCA, che ha già riscosso un notevole successo tra il pubblico. La cantante si prepara anche a festeggiare i suoi 14 anni di carriera all’Arena di Verona, dove condividerà il palco con diversi amici e artisti.

Dopo un periodo difficile segnato da una delusione amorosa e da problemi di salute, Francesca sembra aver ritrovato la sua forza e la sua energia. In un’intervista a Verissimo, ha raccontato di come il suo corpo fosse diventato estraneo a lei, portandola a momenti di grande difficoltà. Tuttavia, grazie al supporto di medici e professionisti, è riuscita a superare questi ostacoli e a tornare a esibirsi con rinnovato vigore.

Nuove speranze in amore

In aggiunta ai successi professionali, Francesca Michielin ha rivelato di aver trovato un nuovo amore, sebbene il nome della persona rimanga segreto. Questo nuovo legame sembra aver portato una ventata di felicità nella vita della cantante, aiutandola a superare le delusioni passate. In un’intervista con Silvia Toffanin, ha condiviso: “In questa fase della mia vita è arrivato un amore. C’è una nuova felicità e forse è quello giusto”.

La Michielin continua a essere una figura di spicco nel panorama musicale italiano, con una carriera che si evolve costantemente e una vita personale che sembra finalmente prendere una piega positiva.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!