Francesca Michielin parla del suo look a Sanremo: “Ho vissuto un complesso”

Francesca Michielin, nota cantante italiana, ha recentemente condiviso le sue esperienze legate al Festival di Sanremo durante un’intervista nel podcast condotto da Giulia Salemi, intitolato “Non Lo Faccio X Moda”. La Michielin ha affrontato il tema del suo look, che ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e i critici. La sua partecipazione al festival è stata segnata da un infortunio: si è presentata sul palco con delle stampelle dopo una caduta avvenuta durante le prove. Questo episodio ha aggiunto un ulteriore elemento di curiosità alla sua esibizione, ma è stato il suo stile a catturare maggiormente l’attenzione.

Un look che ha fatto discutere

Durante la conversazione con Giulia Salemi, Francesca ha messo in luce come il suo look sia stato interpretato in modi diversi dal pubblico. Salemi ha suggerito che forse i fan si aspettavano un’immagine più conforme agli standard estetici attuali, chiedendo se la cantante non fosse stata percepita come “troppo diversa”. Francesca ha risposto spiegando che le sue scelte di trucco e acconciatura erano deliberate. Ha optato per un make-up semplice, affermando che con l’avanzare dell’età, in particolare dopo i 30 anni, ha deciso di truccarsi meno. La cantante ha voluto mantenere un aspetto naturale, lontano dalle aspettative di un trucco più elaborato.

In merito ai capelli, ha rivelato di aver scelto un taglio hime cut, ispirato alla cultura giapponese, di cui è una grande appassionata. Ha sottolineato che chiunque avesse dubbi sul suo look avrebbe potuto informarsi facilmente online. La Michielin ha descritto il suo stile come un’espressione della sua personalità, definendosi “un po’ nerd” e affermando che il suo taglio rappresentava un aspetto di sé che desiderava mostrare.

Riflessioni sugli abiti e l’impatto visivo

Francesca Michielin ha dedicato una parte significativa della sua intervista a riflettere sul suo abbigliamento durante il festival. Ha ammesso che la resa finale degli abiti non ha soddisfatto le sue aspettative. Rivivendo i momenti dei fitting, ha notato che ciò che aveva visto in quelle occasioni non corrispondeva a quello che è apparso sul palco. Ha attribuito questa discrepanza a vari fattori, tra cui il dimagrimento causato dallo stress e dalla sua infortunio alla caviglia, che ha influito sulla sua postura.

La cantante ha riconosciuto di aver vissuto un certo complesso a causa di come il suo corpo è stato percepito durante le esibizioni. Ha voluto difendere il lavoro del noto marchio Miu Miu, con cui ha collaborato, affermando che la scelta di indossare abiti particolari era stata intenzionale. Francesca ha voluto esprimere che non cercava un vestito che mettesse in risalto il suo fisico in modo convenzionale, ma piuttosto un abito che riflettesse la sua visione artistica.

Un invito alla riflessione

Francesca Michielin ha concluso la sua riflessione sul fatto che se il pubblico ha parlato più del suo look che della canzone “Fango In Paradiso”, c’è qualcosa che non funziona. Ha riconosciuto che una parte della responsabilità ricade anche su di lei, ma ha invitato tutti a considerare il ruolo di chi osserva e commenta. La cantante ha sottolineato l’importanza di andare oltre l’apparenza e di valutare il contenuto artistico piuttosto che soffermarsi esclusivamente sull’aspetto esteriore.

In un contesto come quello di Sanremo, dove l’immagine gioca un ruolo cruciale, Francesca ha messo in evidenza come i capelli e gli abiti non debbano essere l’unico focus, ma piuttosto un complemento alla musica e all’arte che gli artisti portano sul palco. La sua esperienza al festival rappresenta un’opportunità per riflettere su come la società percepisca l’estetica e il valore di un artista.

