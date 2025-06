Francesca Fialdini resta alla domenica: le novità della programmazione Rai per il weekend

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi tempi, la Rai ha attirato l’attenzione per le sue scelte riguardanti il daytime del weekend, un segmento che ha mostrato segni di difficoltà. I programmi del pomeriggio non sono riusciti a competere efficacemente con i successi di Verissimo e Amici di Maria De Filippi. Recentemente, si era parlato di un possibile spostamento di “Da noi a ruota libera” al sabato, mentre si prevedeva l’arrivo di Nunzia De Girolamo con un nuovo programma alla domenica. Tuttavia, le ultime notizie indicano che la Rai ha deciso di mantenere la programmazione attuale.

La conferma della programmazione domenicale

Secondo quanto riportato dal portale Bubinoblog.it, i dirigenti della Rai hanno scelto di non apportare modifiche alla programmazione della domenica pomeriggio. Questo significa che, a partire da settembre, Francesca Fialdini continuerà a condurre “Da noi a ruota libera” dopo “Domenica In” di Mara Venier. La decisione di mantenere la staffetta tra le due conduttrici per la settima stagione consecutiva è stata accolta con interesse, dato che entrambe hanno dimostrato di avere un buon seguito di pubblico.

La Rai ha dunque optato per la stabilità, lasciando inalterata una formula che ha funzionato negli anni. La presenza di Fialdini e Venier rappresenta un punto di riferimento per gli spettatori, che possono continuare a seguire i loro programmi preferiti senza interruzioni o cambiamenti improvvisi. Questo approccio potrebbe rivelarsi strategico nel tentativo di contrastare la concorrenza, mantenendo un palinsesto che ha già dimostrato di attrarre un pubblico affezionato.

Cosa cambia nel palinsesto del sabato

Con la conferma di Francesca Fialdini alla domenica, rimane da capire quale sarà il destino del sabato pomeriggio. Emma D’Aquino non tornerà con il suo spin-off de “La vita in diretta“, come ha chiarito durante il suo recente saluto al pubblico. La conduttrice ha affermato che il suo addio non è un semplice arrivederci, ma una chiara indicazione che il programma non sarà presente nella prossima stagione.

Le voci su un possibile nuovo format condotto da Nunzia De Girolamo continuano a circolare, e potrebbe essere lei a sfidare Silvia Toffanin nel sabato pomeriggio. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a chi prenderà il posto di “Sabato in diretta“. La Rai sembra essere in fase di riorganizzazione, e le scelte future potrebbero rivelarsi decisive per il successo del palinsesto del weekend.

Novità per il sabato pomeriggio

Un’altra importante novità riguarda il sabato pomeriggio, dove il programma “Le stagioni dell’amore” di Mara Venier non sarà riproposto. La conduttrice ha comunicato questa decisione durante la sua partecipazione a “Tv Talk“. Al suo posto, la Rai ha deciso di puntare su Elisa Isoardi, che presenterà un nuovo people show intitolato “Bar Centrale“. Questo programma, prodotto dalla StandByMe di Simonetta Ercolani, si concentrerà su storie di persone comuni, con un particolare focus sulla vita nelle province italiane.

Il nuovo format di Isoardi andrà in onda dalle 14:00 alle 15:00, e si preannuncia come un’opportunità per dare voce a esperienze quotidiane e racconti di vita. Dopo il suo programma, il palinsesto continuerà con Alberto Angela e il suo “Passaggio a Nord Ovest“, seguito da “A Sua Immagine“. Queste scelte riflettono un tentativo della Rai di diversificare l’offerta del sabato pomeriggio, cercando di attrarre un pubblico variegato e interessato a contenuti di qualità.

