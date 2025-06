Francesca Chillemi annuncia la seconda gravidanza sul red carpet del Festival di Benevento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Francesca Chillemi, l’attrice 39enne e ex Miss Italia, ha recentemente confermato di essere in attesa del suo secondo bambino. La notizia è stata rivelata in modo sorprendente durante il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove la Chillemi ha sfilato mostrando il suo pancione. Questo evento ha messo fine alle speculazioni che circolavano nelle settimane precedenti riguardo a una possibile gravidanza, confermando ufficialmente la dolce attesa. La notizia è stata ripresa anche dal programma “Verissimo”, che ha condiviso un video sui propri profili social, mostrando l’attrice in un elegante abito bianco che metteva in risalto la sua gravidanza. Accanto a lei, il compagno Eugenio Grimaldi, che sarà il futuro padre della piccola.

La dolce attesa di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi è attualmente al sesto mese di gravidanza e, secondo quanto riportato da Fanpage.it, la nascita della bambina è prevista per settembre. La piccola sarà la sorellina di Rania, la prima figlia avuta dall’attrice con il suo ex compagno Stefano Rosso. La notizia ha già scatenato il “toto-nomi”, con diverse opzioni che circolano tra gli appassionati. Francesca sembra avere una predilezione per nomi eleganti e regali, come Letizia e Grace, mentre Eugenio Grimaldi, il suo compagno, potrebbe preferire nomi che onorano la tradizione familiare, come Iliana o Amelia. Questa attesa ha suscitato grande interesse tra i fan e i media, che seguono con attenzione ogni sviluppo della vita personale dell’attrice.

Eugenio Grimaldi: il compagno di Francesca Chillemi

Eugenio Grimaldi è un nome noto nel settore del trasporto marittimo, ricoprendo il ruolo di Executive Manager presso il Grimaldi Group, una delle aziende leader nel settore. La sua famiglia, i Grimaldi, ha una lunga storia imprenditoriale in Italia. Non è la prima volta che Grimaldi si prepara a diventare padre; ha già due figlie dalla sua precedente relazione con Veronica Resca e si è preso cura anche del primo figlio di lei, nato da una relazione precedente. La sua esperienza come padre e il suo background familiare lo rendono un partner solido per Francesca Chillemi in questo nuovo capitolo della loro vita.

La scelta del luogo del parto

Un altro aspetto che resta da definire è il luogo in cui Francesca Chillemi darà alla luce la sua bambina. L’attrice ha espresso il desiderio di partorire a Milano, città che ha un significato speciale per lei, mentre Eugenio Grimaldi sembra essere più favorevole a Napoli, città che rappresenta le radici della sua famiglia. Questa decisione potrebbe riflettere non solo le preferenze personali dei futuri genitori, ma anche le dinamiche familiari e culturali che influenzano le loro scelte. La questione del luogo del parto è spesso un tema delicato e significativo per molte coppie, e nel caso di Chillemi e Grimaldi, rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione della loro famiglia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!