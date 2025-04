Francesca Bosco di Amici 24 racconta il suo ritorno alla vita quotidiana e l’amore per Jacopo Sol

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Francesca Bosco, una giovane ballerina siciliana di ventiquattro anni, è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo, dove ha condiviso le sue esperienze dopo l’eliminazione dalla scuola di Amici 24. Durante l’intervista, ha parlato del suo percorso artistico, della passione per la danza e dell’importanza delle relazioni umane che ha sviluppato all’interno del programma.

Il ritorno alla realtà dopo Amici 24

Francesca ha descritto il suo rientro nella vita quotidiana come un’esperienza inaspettata. Dopo sei mesi trascorsi all’interno della scuola, dove la danza e la competizione erano diventate la sua routine, il passaggio alla vita normale ha avuto un impatto significativo su di lei. “Tornare alla realtà è stato luminoso”, ha affermato, sottolineando come inizialmente temesse di soffrire per la transizione. La giovane ballerina ha trovato conforto nel tornare a casa, dove ha potuto riappropriarsi della sua vita e delle sue passioni.

La passione per la danza e il legame familiare

Francesca ha iniziato a danzare all’età di quattro anni, grazie all’influenza dei suoi genitori, proprietari di una scuola di danza. La sua passione è cresciuta nel tempo, alimentata anche dal desiderio di sostenere suo fratello, che ha dovuto affrontare esperienze di bullismo a causa della sua inclinazione per la danza. “In un paesino della Sicilia, un ragazzo che balla può essere visto in modo diverso dagli altri, e questo può portare all’esclusione e al bullismo”, ha spiegato, evidenziando le sfide che il fratello ha dovuto affrontare. La sua storia è un esempio di come la danza possa essere un mezzo di espressione e liberazione, non solo per Francesca, ma anche per chi la circonda.

L’amore per Jacopo Sol

Oltre alla sua carriera artistica, Francesca ha trovato anche l’amore all’interno della scuola di Amici 24, legandosi al cantante Jacopo Sol. Durante l’intervista, ha rivelato quanto lui le manchi, nonostante il breve tempo trascorso dalla loro separazione. “Lui è diventato fondamentale per me, un supporto e una compagnia con cui condividere tutto”, ha dichiarato, sottolineando la connessione emotiva che hanno sviluppato. Francesca ha descritto il loro legame come un amore maturo, diverso da esperienze passate, e ha espresso il desiderio di continuare a vivere questa relazione al di fuori della scuola.

La stima artistica per Jacopo

Francesca ha anche parlato della sua ammirazione per Jacopo, sottolineando la sua dedizione alla musica e il suo talento. “Ho una stima artistica incredibile nei suoi confronti”, ha affermato, evidenziando come entrambi condividano una forte passione per il loro lavoro. La ballerina ha espresso il desiderio che Jacopo continui il suo percorso all’interno del programma, riconoscendo il suo impegno e la sua voglia di emergere nel mondo della musica. La loro storia rappresenta non solo un legame affettivo, ma anche una connessione artistica che li unisce in un viaggio comune.

