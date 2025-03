FolleMente si conferma leader del botteghino italiano superando i 12 milioni per la commedia di Paolo Genovese

Nel vivace scenario del cinema italiano, il film FolleMente di Paolo Genovese continua a dominare il box office italiano per il terzo weekend consecutivo, affermandosi come uno dei maggiori successi della stagione. La commedia, che ha superato i 12 milioni di euro di incassi, si contrappone a proposte altrettanto interessanti come Mickey 17, il film di Bong Joon-ho, e ad altre pellicole che stanno segnando la classifica dei biglietti venduti.

Successo di FolleMente al Box Office Italiano

Il film FolleMente si mantiene in vetta al box office italiano con 2,2 milioni di euro incassati nell’ultimo weekend, portando il totale a oltre 12 milioni. Questo risultato segna una netta ripresa rispetto a “Immaturi – Il viaggio”, che aveva totalizzato 11,8 milioni di euro, confermando la capacità del film di attirare il pubblico con la sua trama incentrata sull’evoluzione di una coppia e sulle molteplici personalità che la accompagnano.

Il Debutto di Mickey 17 e il Contributo di Robert Pattinson

Con Mickey 17 il debutto non si conferma all’altezza dei successi in corsa: la pellicola di Bong Joon-ho si posiziona al secondo posto con 814.000 euro, distribuiti in 383 sale e frutto di 106.397 presenze. Il film attira l’attenzione per la partecipazione di Robert Pattinson, protagonista di The Batman, il quale interpreta un personaggio destinato a sacrificarsi e a essere clonato numerose volte in una missione suicida.

Prestazioni degli Altri Film in Classifica

Al terzo posto si colloca il film indie “Anora”, diretto da Sean Baker, vincitore del premio Oscar come miglior film e arricchito da cinque statuette. L’indipendente opera ha incassato 525.641 euro, raggiungendo un totale di 1.515.227 euro. In quarta posizione si trova invece Bridget Jones: Un amore di ragazzo, che vede una Renée Zellweger più matura nel ruolo di una Bridget Jones vedova e madre sola, con un incasso di 474.000 euro che porta il totale a 1,6 milioni. A completare la top 5, il film per famiglie Paddington in Perù ha raccolto 333.000 euro, totalizzando 2,1 milioni, e si distingue per il successo internazionale accumulato, con oltre 176 milioni di euro guadagnati a livello globale, grazie anche al finanziamento di StudioCanal per 90 milioni di dollari.

I dati evidenziano una competizione vivace nel panorama cinematografico italiano, con FolleMente che conferma la sua supremazia al box office e altri titoli che, pur occupando posizioni inferiori, offrono un panorama diversificato e ricco di talento sia in ambito nazionale che internazionale.