Fiorello e Carlo Conti protagonisti a Radio2: risate e cronaca rosa nella puntata di La Pennicanza

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La trasmissione radiofonica “La Pennicanza“, condotta da Fiorello, ha visto un grande successo nella puntata del 4 giugno 2025, con la partecipazione di Carlo Conti. In questo episodio, i due hanno mescolato intrattenimento e attualità, toccando temi di cronaca sportiva e politica, il tutto condito da un’ironia travolgente. La chiusura della trasmissione, prevista per il fine settimana, ha suscitato grande delusione tra i fan, che hanno atteso con trepidazione il ritorno di Fiorello e Fabrizio Biggio dopo la fine di “Viva Rai2“.

Carlo Conti in aiuto di Amadeus

Nella puntata di oggi, Fiorello ha contattato Carlo Conti in diretta, chiedendogli di dare una mano ad Amadeus. La conversazione è iniziata con una battuta sul fatto che Conti, cambiando azienda, avrebbe potuto guadagnare di più, ma ha scelto di rimanere in Rai. Fiorello ha scherzato sul suo atteggiamento aziendalista, citando i tatuaggi che Conti ha sulle spalle, uno dedicato a Roberto e l’altro a Sergio.

Conti ha accettato di partecipare, proponendo uno spot per il programma di Amadeus “Like a Star“, in onda sul NOVE. La sua presentazione è stata vivace e coinvolgente: “Stasera sul NOVE, Like a Star con Amadeus. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio!”. La risposta di Fiorello è stata di entusiasmo, applaudendo l’idea e creando un’atmosfera di grande complicità tra i due conduttori.

L’imitazione di Simone Inzaghi

Un altro momento clou della puntata è stata l’imitazione di Simone Inzaghi, l’ex allenatore dell’Inter, da parte di Fiorello. L’imitazione è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, specialmente dopo il successo di una precedente performance in cui Fiorello aveva imitato Maria De Filippi. Durante la sua esibizione, Fiorello ha ironizzato sulla decisione di Inzaghi di lasciare l’Inter per andare in Arabia, sottolineando la confusione riguardo al contratto, che era scritto in arabo.

La battuta finale, in cui Fiorello ha espresso il suo dispiacere per l’addio dell’allenatore, ma ha anche fatto riferimento ai soldi che avrebbe guadagnato, ha strappato risate al pubblico. I commenti sui social hanno elogiato la genialità dell’imitazione, evidenziando anche il ruolo di Fabrizio Biggio come spalla, capace di sostenere il ritmo frenetico dello show.

Ironia politica e commenti su Macron e Meloni

La puntata non ha trascurato la politica, con Fiorello che ha commentato l’incontro tra il Presidente francese Emmanuel Macron e la Premier italiana Giorgia Meloni. La gag ha messo in risalto l’ironia del conduttore, che ha paragonato l’incontro a un episodio di “Temptation Island“, descrivendo i due leader con sguardi intensi e complicità.

Fiorello ha anche fatto riferimento a un episodio divertente riguardante la moglie di Macron, Brigitte, suggerendo che l’incontro fosse stato lungo e carico di tensione. Non è mancata una battuta sul Papa, descritto come sempre indaffarato e in ritardo a un’udienza, con un’idea provocatoria di un “Papa di cortesia” per organizzare meglio gli impegni ecclesiastici.

La puntata di “La Pennicanza” ha dimostrato ancora una volta come Fiorello riesca a mescolare abilmente intrattenimento e attualità, regalando momenti di pura comicità e riflessione al suo pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!