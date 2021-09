Finch: il primo poster del film con Tom Hanks

“Finch” vedrà Tom Hanks fare squadra con un cane e un robot come anticipa nel primo poster rilasciato da Apple+. Il film sarà rilasciato dal 5 novembre.

Finch: il poster del nuovo film Apple+





Tom Hanks, un cane, un robot e una città abbandonata post-apocalittica. Questi sono i quattro elementi del poster di “Finch”, un film di fantascienza che sarà presentato in anteprima su Apple TV+ il 5 novembre. Il poster è stato rivelato dalla società di produzione di Steven Spielberg , Amblin Entertainment. Nella storia, Hanks interpreta un inventore che costruisce un robot per assicurarsi che il suo cane abbia compagnia dopo la sua morte.

Apple TV+ non ha ancora rilasciato un trailer per “Finch”. A parte Hanks e il cane, il cast vede Caleb Landry Jones nei panni del robot (la cui performance è stata realizzata tramite motion capture).

Diritti e regia del film

Proprio come molti altri film prodotti negli ultimi due anni, la data di uscita di “Finch” nelle sale è stata posticipata più volte fino a quando la società Tim Cook non lo ha acquistato per presentarlo nel suo contenuto originale. Lo stesso è accaduto con un altro film di Tom Hanks, “Greyhound”, colpito dalla pandemia e acquistato da Apple TV+. Il nuovo film, tuttavia, metterà alla prova la risposta del pubblico a Hanks in una storia di fantascienza, che è un genere in cui l’attore non è comunemente presente.

“Finch” è diretto dal britannico regista Miguel Sapochnik , non estraneo al genere. Infatti tra i suoi crediti troviamo la regia di “Repo Men” e di episodi di sci-fi serie TV come “Fringe”, “Revolution” , “Falling Skies” e “Altered Carbon”. Sapochnik è anche colui che ha diretto “Battle of the Bastards”, l’episodio della sesta stagione di “Game of Thrones”, che risulta come uno dei più celebrati nella storia della serie.

Francesca Reale

17/09/2021