Finch, il nuovo sci-fi di Tom Hanks su Apple+

Inizialmente intitolato “Bios”, Il nuovo film con Tom Hanks “Finch” verrà distribuito da Apple+.

“Finch” e Tom Hanks sbarcano su Apple+

Dopo aver rilasciato la scorsa estate “Greyhound”, il film sulla seconda guerra mondiale di Tom Hanks, Apple ha acquisito il nuovo film di fantascienza dell’attore vincitore dell’Oscar “Finch“. Il debutto sulla piattaforma è previsto per questo autunno.

Se non ne avete mai sentito parlare prima è perché il film era originariamente intitolato “Bios”, e la Universal avrebbe dovuto rilasciarlo. Non è chiaro se la Universal si sia ritirata sulla base del film finito, o se Amblin Entertainment pensasse semplicemente di avere maggiori possibilità di recuperare il suo investimento vendendo “Finch” ad Apple. In ogni caso, Deadline riporta che Amblin ha mediato direttamente l’asta.

“Finch” dovrebbe comunque ottenere anche una versione cinematografica, molto probabilmente durante la stagione dei premi, poiché Apple vuole accontentare i migliori talenti come Hanks.

La trama di “Finch”

Hanks interpreta il personaggio del titolo, un ingegnere robotico che è una delle poche persone a sopravvivere a un cataclisma solare che ha lasciato il mondo in una terra desolata. Finch e il suo cane, Goodyear, vivono insieme in un bunker sotterraneo da un decennio, ma la salute di Finch è precaria, quindi costruisce un robot (doppiato da Caleb Landry Jones) per vegliare su Goodyear quando non ci sarà più. I tre personaggi – uomo, cane e robot – formano un’improbabile famiglia e intraprendono un pericoloso viaggio attraverso il West americano mentre Finch cerca di insegnare al robot cosa significa essere vivi.

Finch è diretto dal regista Miguel Sapochnik, il due volte vincitore di un Emmy che ha diretto diversi episodi di “Game of Thrones”, incluso l’acclamato episodio della sesta stagione “Battle of the Bastards”.

Prima dell’accordo con Finch, Hanks era già tornato in affari con Apple, poiché è produttore esecutivo della miniserie evento “Masters of the Air” insieme a Steven Spielberg. Il due volte vincitore dell’Oscar sta attualmente girando il film live-action di Pinocchio di Zemeckis e ha anche finito il film senza titolo di Elvis Presley di Baz Luhrmann, in cui interpreterà il leggendario manager del cantante, il colonnello Tom Parker.

Luca Francesconi

04/05/2021