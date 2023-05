5 film sul basket da vedere: da “Colpo vincente” a “Air – La storia del grande salto”

Il basket è uno degli sport più popolari ed amati, soprattutto grazie alla lega di basket professionistica più famosa al mondo, la National Basketball Association, comunemente nota come NBA. Con il passare degli anni sono nate molte stelle del basket, figure iconiche come: Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James, solo per citarne alcuni. Per tutti gli amanti di questo sport, oggi vi proporremo una lista di 5 film sul basket che non dovete assolutamente perdere.

Il primo film di cui parleremo oggi è uscito nelle sale nel 1986 ed è intitolato Colpo Vincente, diretto da David Anspaugh. Si ispira interamente alla vera storia della Milan High School che nel 1954 vinse il campionato di pallacanestro IHSAA dello Stato dell’Indiana. Le vicende, ambientate nella stagione 1951-52, vedono l’attore Gene Hackman nei panni di Norman Dale, un ex allenatore di pallacanestro radiato da dieci anni a causa di una rissa con un suo giocatore. Un giorno, viene chiamato da un amico di lunga data per allenare gli Huskers, la squadra di un piccolo paese di provincia dell’Indiana. Questa nuova sfida gli regalerà una seconda occasione per dimostrare il suo valore.

Il secondo film di cui parleremo oggi è uno dei film più amati degli anni ’90 ed è intitolato Space Jam. Uscito nel 1996 e diretto da Joe Pytka, è stato realizzato in tecnica mista. All’interno del film infatti troveremo Michael Jordan e gli amati Looney Tunes. La vicenda è ambientata negli anni ’90 e mostra un Michael Jordan distrutto dalla morte del padre. Decide quindi di ritirarsi dalla pallacanestro per intraprendere una carriera nel baseball. Vedremo quindi il famoso campione NBA unire le forze con i Looney Tunes per sconfiggere i Nerdlucks in una partita di basket. Il destino del mondo e il talento di alcune stelle NBA sarà tutto nelle loro mani.

Il terzo film di cui parleremo oggi è intitolato Coach Carter, diretto da Thomas Carter, è uscito nelle sale nel 2005. All’interno della pellicola potrete assistere ad una grande interpretazione di Samuel L. Jackson che veste i panni di Coach Ken Carter. Ken Carter è un ex giocatore professionista, chiamato ad allenare gli Oilers, squadra della scuola superiore della cittadina Richmond. Il film è molto significativo perché ci fa comprendere l’importanza dello sport per i ragazzi, la volontà di togliersi dalla strada per inseguire i propri sogni e crearsi un futuro migliore.

Il quarto film è una sorta di sequel del primo Space Jame. In questo caso infatti il protagonista sarà un altro campione NBA, LeBron James. Space Jam 2 è un film del 2021, diretto da Malcolm D. Lee. Il campione viene catapultato all’interno di una realtà parallela e , per tornare a casa, dovrà combattere al fianco dei Looney Tunes per sconfiggere la Goon Squad. Nella squadra avversaria troveremo volti illustri dell’NBA: Anthony Davis, Klay Thompson e Damian Lillard e volti illustri della WNBA: Nneka Ogwumike e Diana Taurasi.

L’ultimo di questi 5 film sul basket che non dovete assolutamente perdere è Air – La storia del grande salto. Diretto da Ben Affleck, il film racconta la rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la divisione dedicata al basket della Nike. Questa partnership porterà al successivo lancio dell’iconico marchio ‘Air Jordan’. Protagonisti indiscussi di questa pellicola, Matt Damon nei panni di Sonny Vaccaro (manager della Nike) e Viola Davis, la mamma di Michael Jordan.