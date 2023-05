5 film horror del 2022 da vedere il prima possibile

Il cinema dell’orrore è sempre sulla cresta dell’onda come genere che accompagna serate tra amici o in solitaria, all’insegna di brividi e adrenalina. Vediamo alcuni film horror del 2022 che hanno lasciato un buon segno e che meritano di essere recuperati se non li avete visti e vi piace il genere.

5 film horror, una breve lista di recupero

Non ci troveremo necessariamente di fronte a titoli di eccellenza o che segneranno la storia del genere negli anni a venire, ma segnaleremo 5 film horror 2022 che possano fare la gioia dei fans per una serata di riscoperta.

Non si tratterà di una classifica in ordine di gradimento, ma di 5 consigli in ordine sparso di quei film che si sono meritati l’attenzione nel genere, usciti lo scorso anno.

Nope

Il film di Jordan Peele, già acclamato per “Get out – scappa” e “US“, è un interessante horror misterioso e psicologico che riflette sullo sguardo e sui misteri dell’universo.

La trama in breve, due fratelli che gestiscono una fattoria di cavalli in California scoprono qualcosa di meraviglioso e sinistro nei cieli, e il proprietario di un parco a tema adiacente cerca di trarre profitto dal misterioso fenomeno ultraterreno.

Men

Quando Harper si ritira in campagna dopo una tragedia personale, le forze oscure della foresta la perseguitano, ma anche gli abitanti del villaggio non sembrano normalissimi.

Curioso folk horror che rievoca suggestioni contro il maschilismo tossico, il revenge movie al femminile e lo fa in salsa mistica attraverso un’allegoria tra onirico e reale che esplode letteralmente nel body horror nella parte conclusiva.

Un film singolare, forse divisivo, ma che non lascerà indifferenti.

X: A sexy horror story

Nel 1979, una troupe cinematografica tenta di realizzare un film per adulti nelle zone rurali del Texas. Tuttavia, quando i proprietari di casa li catturano, devono combattere per sopravvivere.

Un omaggio al cinema horror anni ’70 (in primis “Non aprite quella porta“) che diventa riflessione sulla memoria, sul sesso, sul conflitto tra puritanesimo e libertinismo, tra nostalgia del passato e furia del presente, mescolando lo slasher movie alla satira del mondo del porno, alla maniera di “Boogie Nights” di Paul Thomas Anderson.

Pearl

Il prequel di “X: A sexy horror story“, dello stesso regista, Ti West, racconta le vicende della giovane Pearl, molti anni prima di divenire la vecchia morbosa e inquietante del film precedente/successivo (rigorosamente da vedere prima l’altro e poi addentrarsi in questo ritratto femminile disturbante).

Nella fattoria isolata della sua famiglia, Pearl deve prendersi cura del padre malato sotto la stretta supervisione della madre religiosa. Sogna una vita lontana, simile a quella delle star del cinema, ma vive in un ambiente opprimente e spaventoso.

Al netto del risultato finale, avvolto in accesi colori pastello, una straordinaria interpretazione di Mia Goth.

Fresh

Ultimo, ma non ultimo dei consigli dei film horror 2022, questo curioso cannibal movie thriller che si inserisce nel filone tematico del #meToo e delle violenze sulle donne, equilibrando il racconto tra commedia brillante, thriller e torture porn (il genere di Hostel e Saw, per intenderci, ma qui meno efferato ed esplicito)

Dopo svariati appuntamenti andati male, Noa incontra Steve in un negozio di alimentari e si innamora di lui. Tuttavia, la giovane scopre che il suo nuovo amante ha un appetito insaziabile e insolito.

Se non avete visto questi 5 titoli non vi resta che fiondarvi sul divano e recuperarli in Home Video tra rispettive piattaforme e acquisti in Blu-Ray o DVD.