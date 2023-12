Film d’animazione: i 6 da guardare a Natale

Per molte famiglie, i film d’animazione natalizi rappresentano una tradizione imperdibile, destinata a essere vissuta anno dopo anno e diventare un momento di riunione con la propria famiglia. Se da un lato ci sono film divenuti grandi classici, come Elf o Miracolo nella 34ª strada, ci sono altrettanti film d’animazione che vale proprio la pena vedere in questo periodo dell’anno. Eccone 6 che vi consigliamo vivamente di recuperare.

1. The Nightmare Before Christmas (1993)

Diretto da Henry Selick e prodotto da Tim Burton, questa pellicola unica e iconica ha ottenuto uno status di culto grazie al suo stile visivo distintivo, alla colonna sonora memorabile e alla trama oscura. La storia ruota attorno a Jack Skellington, il Re delle Zucche della città di Halloween, che, stanco della routine di spaventare la gente, scopre casualmente la Città del Natale. Affascinato dalla gioia e dalla luminosità della festa natalizia, Jack decide di portare la sua interpretazione del Natale nella sua città di Halloween. Tuttavia, la sua versione di Natale risulta essere più spaventosa e bizzarra, portando a situazioni comiche e impreviste. Si tratta sicuramente di un film alquanto alternativo che risulta perfetto per Halloween, ma anche per Natale.

2. Klaus (2019)

Come è nata la figura di Babbo Natale? Se non fosse un semplice essere magico ma, piuttosto, un falegname con una tragica perdita alle spalle e un amico postino? Klaus ci porta nella vita di Jesper Johansson, un giovane postino vizioso e viziato, che viene assegnato a una remota isola artica chiamata Smeerensburg. La sua missione è far sì che i residenti della città inviino lettere sufficienti per giustificare la permanenza dell’ufficio postale. Tuttavia, questa permanenza sull’isola lo cambierà radicalmente dopo l’incontro con un giocattolaio di nome Klaus. Jesper e Klaus iniziano a consegnare giocattoli fatti a mano ai bambini della città, contribuendo a rompere le barriere tra le due fazioni rivali e a diffondere gioia e amicizia.

3. Le 5 leggende (2012) è un film d’animazione da guardare a Natale

Diretto da Peter Ramsey e basato sulla serie di libri The Guardians of Childhood scritta e illustrata da William Joyce, Le 5 leggende è un film natalizio che vi farà entrare nella magia del natale. La storia ruota attorno a un gruppo di guardiani incaricati di proteggere i bambini e le loro credenze dai nemici oscuri. Il loro gruppo è formato da: Jack Frost, Santa Claus, La fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman. A minacciare il mondo c’è Buio, pronto a gettare tutto nell’oscurità.

4. A Christmas Carol (2009)

Se parliamo di film d’animazione da vedere a Natale non può mancare A Christmas Carol, rielaborazione del classico di Natale di Charles Dickens, che ha visto negli anni numerosi adattamenti. Il film utilizza la tecnologia della motion capture per portare in vita i personaggi, con Jim Carrey che interpreta il protagonista Ebenezer Scrooge e anche i tre spiriti natalizi: lo Spirito del Natale Passato, lo Spirito del Natale Presente e lo Spirito del Natale Futuro. La trama segue la struttura della storia originale di Dickens, con Scrooge che viene visitato dai fantasmi la notte della vigilia di Natale. Durante questi incontri, Scrooge rivive momenti chiave del suo passato, osserva le celebrazioni natalizie attuali e affronta il suo destino futuro se non cambierà il suo modo di vivere.

5. Tokyo Godfathers (2003) è un film d’animazione da guardare a Natale

Non si tratta proprio di una tipica storia di Natale rivolta ai bambini, ma Tokyo Godfathers è una commedia divertente e tenera sulla famiglia, l’amore e la solidarietà. Diretto da Satoshi Kon e prodotto dallo studio Madhouse, il film segue tre senzatetto, Gin, Hana e Miyuki, che si ritrovano a salvare un neonato abbandonato nelle strade di Tokyo durante la vigilia di Natale. Determinati a trovare la madre del bambino, il trio inizia un viaggio attraverso la città, esplorando il loro passato e affrontando le sfide del presente. Durante questa avventura, emergono segreti personali, rivelando i legami profondi tra i protagonisti e la connessione con il destino del neonato.

6. Come il Grinch rubò il Natale (1966)

Chiudiamo la nostra lista con un cortometraggio che, anche non essendo un film, meritava un posto tra i film d’animazione da guardare a Natale. Tutti, ormai, conosco il film del Grinch ma, tuttavia, pochi conoscono questo corto, uscito nel 1966. Come nel film, La storia segue il Grinch, un essere verde e peloso che vive solitario su una montagna sopra il villaggio di Whoville. Il Grinch detesta il Natale e decide di rubare tutti i regali e le decorazioni natalizie per impedire ai cittadini di Whoville di festeggiare. Travestito da Babbo Natale, si intrufola nelle case dei Whos durante la notte di Natale e porta via tutto, sperando di cancellare lo spirito natalizio. Con uno stile visivo unico e uno stile d’animazione del tempo, Come il Grinch rubò il Natale è assolutamente da recuperare.