5 film Cult di Fantascienza anni ’80 da vedere almeno una volta nella vita

Gli anni ’80 sono un decennio che sempre più sforna e rigenera elementi di culto perduto e ritrovato nella nostra epoca. Dal cinema alle serie televisive, dai fumetti ai videogiochi. Ma quali sono quei film cult di fantascienza che godono dell’aurea del recupero e che ancora molti non hanno riscoperto?

Film Cult di Fantascienza, dagli anni ’80 con furore

Moltissimi venerano e ricordano, di generazione in generazione, titoli come “Ritorno al futuro” e annessi sequel, così come tutto il mondo conosce “Terminator“, del 1981 e il franchising di sequel che ne è scaturito. O, ancora titoli come “Blade Runner“, se pensiamo a quei film che hanno assolutamente segnato lo sviluppo e la crescita di tutto il genere, nel suo decennio ed oltre. Ma quali sono, invece quei film cult di fantascienza che da quel decennio meritano assolutamente di essere visti, se volete tuffarvi in quelle atmosfere e in quel periodo?

Vediamo, di seguito una bella cinquina di film cult di fantascienza che dovreste vedere.

Explorers (1985)

Tre ragazzini appassionati di computer ricevono dagli extraterrestri le istruzioni per costruire un mezzo di trasporto in grado di viaggiare nello spazio. Entrano così in contatto con una civiltà aliena, ma l’incontro non ha l’esito sperato.

Diretto dal genialoide Joe Dante (regista de “I Gremlins“), è un teen movie decisamente godibile e che recupera tutto lo stile del suo decennio, per un racconto per ragazzi.

Nel cast un giovanissimo Ethan Hawke e il compianto River Phoenix, fratello del ben più noto Joaquin.

Wargames – giochi di guerra (1983)

David, un genio dell’informatica, entra per errore nel server che gestisce la difesa nucleare degli Stati Uniti e rischia di scatenare una nuova guerra mondiale.

Un giovane Matthew Broderick è protagonista di questa commedia Sci-fi sulle ansie della tecnologia dalle venature nel thriller.

Robocop (1987)

RoboCop è ambientato in un futuro prossimo, nel quale imperversa il crimine: la sicurezza viene affidata alla tecnologia di una società privata, la OCP, a fronte dell’inadeguatezza della polizia locale.

Il nuovo poliziotto è un cyborg, che unisce il sistema nervoso umano alle ultime trovate tecnologiche. La parte umana del poliziotto è quella di Alex Murphy (interpretato dall’attore Peter Weller), poliziotto ucciso durante il servizio, a cui vengono innestate delle parti robotiche.

Un vero e proprio film cult nel filone di quella fantascienza metropolitana, futuristica e violenta.

Oltre ai due sequel, il film diede il via a videogiochi, una serie di fumetti, un remake negli anni duemila e giocattoli ispirati al franchising, lanciando il regista olandese nel panorama di Hollywood, portandolo a firmare nel 1990 un altro grande Cult di fantascienza, quale “Atto di forza“, con Arnold Schwarzenegger.

Navigator (1986)

Passeggiando in un bosco, il dodicenne David si risveglia otto anni dopo. Alcuni scienziati della Nasa cominciano a investigare.

Altro titolo annoverabile al filone dei film cult di fantascienza, è un racconto per ragazzi che vanta un percorso formativo e dei curiosi effetti visivi che ancora oggi godono del loro fascino vintage e genuino.

L’alieno (1987)

Con protagonista Kyle Machlachlan, il celebre interprete di Twin Peaks, è un divertente e dinamico Sci-fi d’azione che si mescola all’horror, con gustosi effetti speciali ed uno schema da buddy movie poliziesco.

Tom Beck si occupa di strani omicidi che terrorizzano la città insieme all’agente FBI, Lloyd Gallagher, serio e poco espansivo, che in realtà sa molto sul criminale: si tratta di un alieno mostruoso in grado di prendere possesso delle persone.

Inutile ricordare che nel novero dei film cult di fantascienza degli anni ’80 vi siano anche grandi classici per famiglie come “E.T. L’extraterrestre” di Steven Spielberg o il grande cult dell’animazione giapponese “Akira” che fu sorta di precursore nello sdoganare alcuni concetti Sci-fi nel contesto dell’animazione per un pubblico adulto.