5 film coreani su Netflix da vedere assolutamente

Il cinema coreano, quello post anni duemila è sicuramente tra i più fervidi e poliedrici che si possano trovare sulla scena orientale e probabilmente anche mondiale. Vediamo, pertanto quali sono 5 film coreani su Netflix che meritano di essere riscoperti per stare al passo con tale filmografia.

Il cinema coreano, una breve presentazione

Molti conoscono Old Boy, approdato nel 2003 in tutto il mondo ed esploso come opera cardine della ondata di popolarità del cinema coreani recente, molti conoscono autori come Kim Ki duk, apprezzatissimo per le sue opere festivaliere e molti ancora hanno amato Parasite e riscoperto il cinema di Bong Joon-ho premiato con l’Oscar qualche anno fa.

Un cinema, quello coreano, che si nutre soprattutto di genere thriller, noir, action e horror, oltre che di autori di rilievo internazionale e più intimo, come ad esempio Hong Sang-soo.

Ma il cinema coreano è pieno di sorprese anche nelle opere di più semplice intrattenimento o nel cinema di genere più tradizionale. Scopriamo, perciò, 5 film coreani presenti su Netflix che potrete recuperare per apprezzare tale cinematografia.

5 film coreani su Netflix

The Host (2006)

Dal regista di Parasite, un monster movie con una creatura che emerge dal fiume e mette nel panico Seoul, questo the host è uno dei film più brillanti del panorama Fantascientifico-horror del suo decennio ed è un modo più leggero di riscoprire l’autore, nel caso non lo si fosse visto ancora.

Una pellicola da accompagnare rigorosamente con pop corn e bibita dal divano. Dello stesso regista e dello stesso filone, ma in chiave più leggera e con intenti ecologisti/animalisti si consiglia anche l’ottimo Okja, prodotto da Netflix e reperibile sulla piattaforma.

Carter (2022)

Girato come fosse un unico pianosequenza (ma con piccoli tagli operati qua e là, in maniera quasi invisibile) è un action movie adrenalinico, in cui il protagonista deve imbattersi in vari pericoli e duelli corpo a corpo sensazionali, per sconfiggere una banda di cattivoni, salvare la figlia e scoprire cosa è accaduto alla sua memoria.

Uno degli action movie più divertenti della scorsa stagione.

Night in paradise (2020)

Il criminale Tae Gu rifiuta l’offerta di cambiare marcia. Quando sua sorella e suo nipote vengono assassinati per errore, si vendica e fugge sull’isola di Jeju, dove incontra la nipote Jae Yeon, malata terminale.

Un affascinante thriller noir assolutamente tra i titoli coreani da riscoprire su Netflix.

Forgotten (2017)

Il fratello di Jin Seok viene rapito e tenuto in ostaggio per diciannove giorni. Quando viene rilasciato, il ragazzo è visibilmente scosso e diverso, ma non ricorda nulla di quanto gli è accaduto.

Un thriller psicologico abbastanza torbido e con un intreccio narrativo accattivante per chi cerca titoli dagli sviluppi non banali ed una crescente tensione umorale e psicologica.

Time to hunt (2020)

Un gruppo di giovani è alla ricerca di denaro per poter lasciare l’inferno di disperazione in cui vivono, ma lo spietato assassino che li insegue ha altri piani per loro.

Un altro valido esempio, tra i film coreani su Netflix, di cinema ben calibrato nella forma e nello stile, di intrattenimento di genere, tra noir e action crime.

Questi, dunque, alcuni dei titoli assolutamente da riscoprire nel catalogo della piattaforma, per un viaggio in Corea dal sapore comunque internazionale e avvincente.