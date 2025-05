Filippo Giglioli parla della relazione di suo figlio e dei compagni del Grande Fratello

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Filippo Giglioli, padre di Luca Giglioli, noto come Giglio, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla vita del figlio e sulla sua relazione con Yulia Bruschi durante un’intervista a Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante non solo sulla vita privata di Giglio, ma anche sui rapporti interpersonali all’interno del mondo del Grande Fratello.

La relazione tra Giglio e Yulia

Durante l’intervista, Filippo ha rivelato di aver cambiato idea riguardo alla relazione tra suo figlio e Yulia. In passato, infatti, non era molto convinto della solidità del loro legame, ma ora sembra essersi ricreduto. “Sì, è tornato a casa, era ora. Lui è stato sei mesi dentro la Casa e adesso ha ripreso la sua vita. Che combina? Lavora con me, abbiamo un salone”, ha spiegato. Il padre ha sottolineato che la coppia sta mantenendo la relazione anche al di fuori del contesto televisivo: “Direi che stanno durando anche fuori. Pensavo fosse una cosa così e invece stanno durando”.

Filippo ha anche parlato del suo rapporto con Yulia, descrivendola come una ragazza “a posto” e “molto più bella rispetto alla televisione”. Ha rivelato che Yulia è stata accolta in casa loro e che la famiglia è aperta e accogliente nei confronti delle fidanzate dei propri figli. “Noi siamo molto aperti e non ci sono problemi. Quando stanno bene loro, stiamo bene anche noi”, ha affermato, evidenziando un clima familiare sereno e inclusivo.

I legami con gli ex concorrenti del Grande Fratello

Filippo ha anche parlato di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello che ha avuto modo di conoscere. In particolare, ha menzionato Lorenzo Spolverato, descrivendolo come un ragazzo “bellissimo e carico”. “Lorenzo è in formissima. Lo vedevamo sempre arrabbiato, psicopatico dentro la Casa e invece è divertente, abbiamo riso per due giorni”, ha detto Filippo, rivelando che la sua impressione di Lorenzo è cambiata notevolmente rispetto a quella che aveva durante il programma.

Il padre di Giglio ha raccontato di aver chiesto al figlio se Lorenzo fosse un “tipo scemo”, ricevendo una risposta affermativa che ha confermato l’amicizia tra i due. “Lorenzo è un ragazzo fantastico. Al pubblico è arrivata solo la parte brutta, invece ha delle parti molto belle”, ha aggiunto, sottolineando come il contesto televisivo possa distorcere la percezione delle persone.

La situazione sentimentale di Lorenzo

Riguardo alla vita sentimentale di Lorenzo, Filippo ha affermato di non averlo visto sofferente e di aver trascorso momenti piacevoli con lui. “Lui è bello come il sole, conosce e conoscerà tante ragazze”, ha detto, evidenziando che il pubblico ha visto solo una parte della sua esperienza all’interno della Casa. “Alla fine gli è stato concesso tutto, non è mai stato eliminato e in precedenza altri per aver fatto meno sono stati eliminati”, ha commentato, suggerendo che ci siano state delle ingiustizie nel gioco.

Possibile partecipazione di Lorenzo a L’Isola dei Famosi

Infine, Filippo ha accennato a voci riguardanti una possibile partecipazione di Lorenzo alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. “Non so se potrà fare parte del cast, ma penso che si riscatterebbe alla grande”, ha concluso, lasciando aperta la possibilità di vedere Lorenzo in un nuovo reality. La sua opinione suggerisce una certa fiducia nelle capacità del giovane di affrontare nuove sfide e di dimostrare il suo valore al pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!