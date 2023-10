Festa del Cinema di Roma 2023: i film da non perdere assolutamente

È tutto pronto per la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma: dal 18 al 29 ottobre verranno proiettate le anteprime mondiali di alcune tra le opere più attese della stagione, in quello che insieme a Venezia, Cannes e la Berlinale è il palcoscenico più ambito dagli autori internazionali. Ci aspettano dodici giorni di totale immersione cinematografica, ma quali sono i film in programmazione da non perdere assolutamente?

Iniziamo con una doverosa premessa: la Festa del Cinema prevede una sezione parallela, denominata Alice Nella Città, che ospita i lungometraggi e i cortometraggi d’esordio di giovani autori emergenti. Questa specifica categoria di proiezioni – insieme all’iniziativa che porterà ogni giorno diversi componenti della filiera cinematografica a discutere riguardo il futuro del cinema italiano e in generale agli incontri esclusivi con gli artisti – andrebbe visionata per intero, considerata la sua importanza per lo sviluppo del settore.

Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek

Ambientato negli anni Settanta, il nuovo attesissimo film di Ferzan Ozpetek racconta la tormentata storia d’amore tra due ragazzi, interpretati da Damino Gavino e Andrea Di Luigi, che inizialmente si conclude a causa di un evento inaspettato, ma sotterraneamente continua a pulsare fino ad estendersi per trent’anni. Nel cast anche Luisa Ranieri, Jasmine Trinca e Greta Scarano.

Volare di Margherita Buy

Desta grande curiosità l’esordio alla regia di Margherita Buy, che si mette in gioco con un’argomento a lei molto vicino: la paura di volare. La protagonista è un’attrice – interpretata dalla stessa Buy – che ha rinunciato al successo internazionale pur di evitare di salire a bordo di un aereo, ma quando sua figlia decide di andare a studiare in California è costretta a rimediare e si iscrive ad un corso all’aeroporto di Fiumicino.

Il Ragazzo e L’Airone di Hayao Miyazaki

Proseguiamo il “volo” spostandoci su un altro dei film più attesi della Festa, il nuovo lavoro di Hayao Miyazaki, divinità assoluta dell’animazione giapponese. La trama, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, segue il percorso di crescita di un ragazzo dopo la perdita della madre e la sua entrata in un universo magico dove forse può avere la speranza di ritrovarla.

Il Libro Delle Soluzioni & A Letto Con Gondry

Il Libro Delle Soluzioni segna il ritorno sul grande schermo di Michel Gondry, l’acclamato ed eclettico regista di Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, che tramite questo nuovo film racconta proprio l’esilio (r)esistenziale e creativo vissuto durante gli otto anni di inattività cinematografica. Il protagonista, suo alter ego interpretato da uno scatenato Pierre Niney, è un regista in crisi che, in seguito al rifiuto dei produttori, si rifugia a casa dell’amata zia insieme ai suoi collaboratori più fidati per completare il montaggio del film.

Parallelamente, verrà proiettato anche A Letto Con Gondry di François Nemeta – che già ha narrato le gesta artistiche del regista francese nel Michel Gondry, Do It Yourself presentato a Venezia -, un documentario nel quale quest’ultimo, durante una notte insonne, dialoga con l’amico sulla vita e sul cinema. Gondry stesso, inoltre, sarà presente durante la Festa del Cinema per un incontro speciale col pubblico e con la critica.

Past Lives & The Zone Of Interest

Nella sezione dedicata alle proiezioni dei migliori film usciti dai festival internazionali, spiccano due perle da recuperare assolutamente: Past Lives di Celine Song segue la relazione di due amici d’infanzia ambientata in tre differenti archi temporali, mentre The Zone Of Interest di Jonathan Glazer racconta l’Olocausto dal punto di vista del comandante dei campi di Auschwitz e del suo nido familiare.

Enigma Rol di Anselma Dell’Olio (documentario)

Finalmente sbarca al cinema la storia di uno degli uomini più misteriosi e affascinanti del Novecento. Gustavo Rol ha saputo emettere un’aura talmente profonda e inafferrabile che sarebbe riduttivo attribuirgli qualsiasi tipo di definizione. La dolce magia che ha lasciato negli occhi e nell’anima di chi lo ha conosciuto ha spinto Anselma Dell’Olio – che ha già realizzato documentari su Franco Zeffirelli e Federico Fellini, grandi amici di Rol – a portare la sua energia vitale sul grande schermo. Grazie alla consultazione di documenti privati completamente inediti – avvenuta in compagnia di Paola Giovetti, grande indagatrice del paranormale che nello stesso periodo ha scritto un libro su di lui -, avremo l’opportunità di conoscere nuove sfumature di una vicenda che ha ancora tanto da svelare.

Chambre 999 di Lubna Playoust (documentario)

Durante il Festival di Cannes del 1982, Wim Wenders decide di convocare alcuni dei registi presenti all’evento per chiuderli in una stanza a parlare del futuro del cinema, dando vita al celebre documentario intitolato Chambre 666. Nel 2023, Lubna Playoust fa lo stesso, coinvolgendo Wenders e altri colleghi. Insomma, un esperimento imperdibile che si pone in continuità con quello precedente e si presenta come un modo per riflettere sull’attuale condizione del cinema.

Dream Scenario di Kristoffer Borgli

Kristoffer Borgli prodotto da Ari Aster. Basterebbe questo per puntare i riflettori sul nuovo film dell’autore norvegese che proviene dallo spiazzante Sick Of Myself, ma anche l’idea di partenza gioca un ruolo fondamentale: un professore considerato insignificante diventa un idolo dopo che compare misteriosamente nei sogni di tutti gli studenti. Irresistibile e obbligato il collegamento con This Man, l’uomo apparso nel sonno a circa ottomila persone e disegnato, sotto forma di identikit, da uno psichiatra di New York. La storia si è poi rivelata una bufala, ma il volto dell’uomo è rimasto nell’immaginario collettivo.