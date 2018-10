Festa del Cinema di Roma 2018: programma del 24 ottobre

Giornata ricca di titoli importanti, la settima della Festa del Cinema di Roma 2018. Il 24 ottobre è infatti la volta dell’atteso sequel di “Millennium – Uomini che odiano le donne” (2011) del regista David Fincher: Fede Álvarez presenta all’Auditorium Parco della Musica “Quello che non Uccide“, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di David Lagercrantz. Steve Coogan e John C. Reilly sono invece Stanlio e Ollio nel nuovo film di Jon S. Baird “Stan & Ollie”, seconda pellicola della giornata in concorso nella Selezione Ufficiale. Altri due i titoli in gara mercoledì 24: “Hermanos” di Pablo Gonzaléz e “Green Book” di Peter Farrelly.

I riflettori di Alice nella Città sono invece puntati sull’Italia, e precisamente sull’ultimo film di Laura Luchetti “Fiore Gemello”. Fa da contorno una serie di tre proiezioni presentate per la categoria Panorama Internazionale: rispettivamente “Hot Summer Nights” (nel cast l’amatissima star del momento Timothée Chalamet), “The Belly of the Whale” e “Friday’s Child”. Tra gli eventi speciali il film di Daniele Barraco “Vero dal vivo. Francesco De Gregori” e la proiezione della versione restaurata di “San Michele aveva un gallo” dei fratelli Taviani. All’insegna della tradizione cinematografica la categoria Riflessi, con il documentario “Muse e Dei” di Gianfrancesco Lazotti e “As Time Goes By – L’uomo che disegnava sogni” di Simone Aleandri. A concludere il quadro giornaliero l’atteso Incontro Ravvicinato con Sigourney Weaver.

Festa del Cinema di Roma 2018: “Quello che non uccide”, “Stan & Ollie”, “Hermanos” e “Green Book” i film nella Selezione Ufficiale

Claire Foy interpreta Lisbeth Salander nel primo film in concorso della selezione giornaliera. Fede Álvarez torna alla regia con “Quello che non uccide”, in anteprima in Sala Sinopoli alle 19:30. Nel sequel del film di Fincher, Claire Foy prende il posto di Rooney Mara per vestire i panni punk della protagonista. L’hacker, assieme al giornalista Mikael Blomkvist, si ritroverà ad affrontare una rete di spie, cyber criminali e dirigenti del governo corrotti.

Jon S. Baird presenta al pubblico della 13esima edizione della Festa il suo film biografico “Stan & Ollie”. Il regista racconta una delle ultime tournée teatrali dei due comici slapstick nell’Inghilterra del 1953. Nonostante l’epoca d’oro della loro fama stia subendo un declino, Stan Laurel e Oliver Hardy continuano a divertirsi insieme, riscoprendo l’importanza della loro amicizia. L’appuntamento con il duo di comici più amati nel mondo è alle 20:30 presso la Sala Petrassi.

Si prosegue al Teatro Studio Gianni Borgna alle 21:30 con “Hermanos” di Pablo Gonzaléz. Siamo in Colombia; il protagonista Federico Fierro torna nella sua città natale dopo essere stato in carcere a scontare una pena di sette anni per rapina. Mentre Federico cerca di dare una svolta alla sua vita, le cose a casa sembrano immutate. Ben presto egli si troverà di nuovo coinvolto in affari loschi a causa degli accodi di suo fratello Ramiro con uno dei criminali più pericolosi della città. Ha inizio per i due fratelli una lotta contro il tempo per tentare di riparare agli errori commessi.

Ultima anteprima del giorno nella Selezione Ufficiale è “Green Book”, primo film per Peter Farrelly diretto senza la collaborazione del fratello Bobby. Un cast importante che vede tra le sue file gli attori Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Alle 22:00 seguiamo in Sala Sinopoli le vicende del giovane pianista afro-americano Don Shirley, e del suo autista Tony Lip. Nonostante le difficoltà iniziali, tra i due nascerà una profonda e sincera amicizia.

Festa del Cinema di Roma: Laura Luchetti sotto i riflettori con “Fiore Gemello”

Le terre desolate e selvagge della Sardegna sono lo scenario della storia di Basim e Anna, ultimo lavoro di Laura Luchetti in anteprima alle 20:30 in Sala Alice. Attorno alla fuga dei due protagonisti si snoda la narrazione del film: entrambi fuggono da un vissuto doloroso, fuggono dal mondo, insieme. Anna è figlia di un trafficante di migranti, brutalmente ucciso davanti i suoi occhi, Basim un orfano nord-africano, immigrato clandestinamente. Le circostanze spiacevoli che li hanno fatti incontrare si tramutano presto nel sogno di un nuovo inizio.

Alle 16:30 “Hot Summer Nights” di Elijah Bynum apre, in Sala Sinopoli, lo spaccato giornaliero dei Panorami Internazionali della Festa del Cinema di Roma 2018. Timothée Chalamet – in concorso anche con il film “Beautiful Boy” – è Daniel, un ragazzo timido e impacciato che decide di dare una svolta alla sua estate annoiata, iniziando a spacciare erba insieme al ribelle Roe. Stesso orario per la proiezione dell’opera prima di Morgan Bushe “The Belly of the Whale” (Sala Alice) che racconta la tenacia di due personaggi pronti a tutto per risolvere i propri problemi. Alle 22:00 il dramma “Friday’s Child” chiude i battenti di Casa Alice proponendo lo scomodo tema dell’abbandono degli orfani a se stessi all’interno della società.

Cinema e Tradizione: riflessi, omaggi ed eventi speciali

La categoria Riflessi della settima giornata di Festa è dedicata alla tradizione cinematografica. Il 24 ottobre La Festa del Cinema di Roma offre al pubblico due documentari da non perdere: in “Muse e Dei” Gianfrancesco Lazotti invita le dive del cinema italiano a raccontare i retroscena e le esperienze vissute con i grandi maestri del Cinema Italiano (MAXXI, ore 19:30). Prosegue la serata al MAXXI Simone Aleandri: “As Time Goes By – L’uomo che disegnava sogni” ci racconta l’arte dell’illustratore cinematografico Silvano Campeggi (21:30)

Sulla stessa linea d’onda si pone la proposta dell’omaggio a Paolo e Vittorio Taviani con la versione restaurata del classico “San Michele aveva un gallo”, presentato in Sala Petrassi alle 16:00 dal regista Martin Scorsese. Il documentario “Vero dal vivo. Francesco De Gregori” chiude il cerchio di proiezioni della giornata, portando sullo schermo una versione inconsueta, libera dagli schemi, del cantautore romano (Sala Petrassi, 22:30).

Sigourney Weaver è la star ospite di questa settima giornata alla Festa del Cinema di Roma 2018. La carismatica attrice incontra il pubblico della Sala Petrassi alle ore 18:00 per ripercorrere, assieme al direttore artistico Antonio Monda, la sua straordinaria carriera.

