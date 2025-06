Fedez svela il commento di Chiara Ferragni sui regali ai figli: i Labubu e le sorprese del collezionismo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel corso di una recente puntata del podcast “Pulp“, condotto insieme a MrMarra, Fedez ha condiviso un aneddoto che coinvolge la moglie Chiara Ferragni e i loro figli, Leone e Vittoria. La conversazione si è incentrata sui Labubu, i famosi peluche da collezione che stanno conquistando il cuore di molti bambini e influencer, diventando un vero e proprio fenomeno tra le famiglie della Milano bene. Questi giocattoli, confezionati in modo misterioso, offrono un’esperienza di acquisto unica, poiché chi li compra non sa quale personaggio riceverà, rendendo ogni acquisto una piccola avventura.

Il fenomeno dei Labubu: collezionismo e moda

I Labubu sono diventati un must-have per i più giovani, con un prezzo che varia tra i 20 e i 25 euro. La loro popolarità è tale che molti bambini, tra cui Leone e Vittoria, si sono uniti a questa tendenza, collezionando i peluche e scambiandoli tra di loro come se fossero figurine. Questo gioco di scambio ha creato un vero e proprio mercato, dove i genitori si trovano a dover affrontare la sfida di trovare i personaggi desiderati per i propri figli. La confezione alla cieca, che rende ogni acquisto una sorpresa, ha reso il collezionismo ancora più avvincente, ma ha anche aperto la porta a possibili truffe e vendite di prodotti contraffatti.

L’aneddoto di Fedez e Chiara Ferragni

Durante il podcast, Fedez ha rivelato un episodio divertente legato ai regali che ha fatto ai suoi figli. Ha confessato di aver acquistato alcuni Labubu tarocchi, e quando Leone e Vittoria sono tornati dalla madre, Chiara ha commentato che il papà compra solo cose contraffatte. Questo ha portato a una situazione comica in cui Fedez si è trovato a giustificare le sue scelte di acquisto, sottolineando che, sebbene avesse comprato dei peluche non originali, non era a conoscenza della loro autenticità. La battuta finale di Fedez, che ha aggiunto un tocco di ironia, ha fatto riferimento al fatto che, in entrambi i casi, c’è sempre un lavoro dietro, anche se non sempre di qualità.

La reazione di Chiara Ferragni

Immaginare la reazione di Chiara Ferragni di fronte a un Labubu tarocco attaccato alla borsetta di Vittoria suscita un sorriso. La situazione mette in luce non solo la dinamica familiare tra i due genitori, ma anche il modo in cui la cultura del collezionismo può influenzare le relazioni e le percezioni all’interno della famiglia. La battuta di Fedez, accompagnata dal suo tipico umorismo nero, ha reso il racconto ancora più divertente, mostrando come anche le piccole cose della vita quotidiana possano diventare spunti di riflessione e intrattenimento.

Il racconto di Fedez offre uno spaccato interessante sulla vita di una famiglia famosa, dove le dinamiche quotidiane si intrecciano con le tendenze del momento, creando situazioni che, seppur leggere, possono rivelare molto sui rapporti familiari e sulla cultura contemporanea.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!