Fedez parla di Chiara Ferragni e dei figli nel suo podcast: aneddoti e riflessioni

Fedez, noto rapper e imprenditore, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua vita familiare durante un episodio del suo podcast “Pulp Podcast“, realizzato insieme a Mr Marra. In particolare, ha parlato dei suoi figli, Leone e Vittoria, e di un curioso aneddoto legato ai peluche Labubu, che stanno conquistando il cuore di molti bambini e genitori sui social media. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato della sua vita quotidiana e delle sfide che affronta come genitore.

La rivelazione sui Labubu

Durante la registrazione del podcast, Fedez ha raccontato con un tono leggero e divertito come i suoi figli siano diventati appassionati collezionisti dei peluche Labubu. Tuttavia, ha rivelato di aver acquistato delle versioni taroccate di questi giocattoli. “I miei figli collezionano i Labubu, ma li ho comprati tarocchi”, ha affermato. Questo ha portato a una situazione divertente in famiglia: “Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi”. Fedez ha aggiunto, ridendo, che questa situazione potrebbe giustificare i suoi acquisti di peluche contraffatti, sottolineando che non era a conoscenza della loro autenticità. La sua sincerità e il suo approccio ironico hanno reso il racconto ancora più affascinante per gli ascoltatori.

Le parole di Orietta Berti sul cambiamento di Fedez

Nel corso dell’episodio, Fedez ha avuto anche l’opportunità di confrontarsi con Orietta Berti, un’icona della musica italiana, che ha condiviso le sue impressioni sul rapper. Orietta ha notato un cambiamento nel linguaggio e nel comportamento di Fedez, attribuendolo al recente divorzio. “Sei peggiorato nel linguaggio”, ha commentato la cantante, a cui Fedez ha risposto con una certa autoironia: “È il divorzio, hai ragione”. Orietta ha continuato a difenderlo, affermando che le esperienze difficili possono influenzare il carattere di una persona. “A volte incattivisce”, ha osservato, aggiungendo che Fedez ha affrontato situazioni ingiuste nella sua vita. La cantante ha concluso con una nota positiva, sottolineando che Fedez è “davvero un bravo ragazzo” e che rispetta gli altri, un tratto raro nel mondo dello spettacolo.

L’importanza della famiglia per Fedez

Le dichiarazioni di Fedez e le interazioni con Orietta Berti mettono in luce l’importanza della famiglia nella vita del rapper. Nonostante le difficoltà personali, Fedez si sforza di mantenere un legame forte con i suoi figli e di affrontare le sfide della genitorialità con umorismo. La sua capacità di ridere delle situazioni, come quella dei peluche tarocchi, dimostra un approccio positivo alla vita e alla paternità. Inoltre, il supporto di figure come Orietta Berti, che riconoscono le sue qualità umane, contribuisce a creare un ambiente di sostegno attorno a lui, fondamentale in momenti di cambiamento e difficoltà.

Fedez continua a essere una figura di riferimento nel panorama musicale e sociale italiano, e le sue esperienze personali offrono spunti di riflessione su temi universali come la famiglia, il rispetto e la resilienza.

