Fedez parla della sua ex moglie Chiara Ferragni durante il podcast con Mr Marra

Nel corso di un recente episodio del suo podcast, il rapper Fedez ha fatto un riferimento alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, suscitando l’interesse dei fan e dei media. Durante la conversazione con Mr Marra, noto per la sua partecipazione al gruppo Criticoni, Fedez ha condiviso un aneddoto riguardante i suoi figli e il loro rapporto con i regali che riceveranno. Questa dichiarazione ha riacceso i riflettori sulla sua vita personale e sulle dinamiche familiari, specialmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Il commento di Fedez sui regali ai figli

Fedez ha raccontato un episodio divertente riguardante i regali che fa ai suoi figli. Ha spiegato che, nonostante i bambini collezionino i Labubu, ha deciso di acquistare loro delle versioni taroccate. Questo gesto ha portato a una situazione in cui, tornando dalla madre, i bambini hanno riferito a Chiara Ferragni che “papà compra le cose tarocche”. Fedez ha commentato ironicamente che ora, ogni volta che acquista qualcosa per i suoi figli, viene etichettato come un acquisto di bassa qualità. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla percezione che i bambini hanno dei regali e sul modo in cui le figure genitoriali influenzano le loro opinioni.

Chiara Ferragni pronta a tornare in televisione?

Nel frattempo, Chiara Ferragni potrebbe essere in procinto di tornare in televisione, secondo alcune indiscrezioni. Le voci suggeriscono che l’influencer stia considerando di lanciarsi in un nuovo programma di moda, dove potrebbe ospitare stilisti e altre personalità del settore. Questa mossa sembra essere parte di un tentativo di ripulire la sua immagine dopo il recente scandalo legato ai pandori. Tuttavia, non è chiaro su quale rete o piattaforma potrebbe andare in onda, con nomi come Nove, Prime Video e Sky che circolano tra i rumor. Inoltre, si parla anche di una possibile partecipazione a “Ballando con le stelle“, dove potrebbe affrontare le critiche di Selvaggia Lucarelli.

Fedez e il presunto flirt con Clara

Sul fronte sentimentale, Fedez è stato recentemente al centro di speculazioni riguardo a un presunto flirt con la collega Clara, con cui ha collaborato nel brano “Scelte stupide“. Sebbene inizialmente le apparizioni insieme sembrassero limitate a questioni professionali, le voci su una possibile relazione si sono intensificate. Un particolare dettaglio ha attirato l’attenzione: un’emoji postata da Fedez sotto a un post di Clara, in cui condivideva immagini di una serata al Foro Italico di Roma per Radio Zeta. Nonostante l’interesse mediatico, né Fedez né Clara hanno confermato o smentito le voci riguardanti la loro relazione, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

