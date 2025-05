Fedez infiamma il palco di Radio Italia Live con performance e frecciatine personali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il rapper Fedez ha fatto il suo atteso ritorno sul palco di Radio Italia Live, dove ha regalato al pubblico una performance memorabile, eseguendo alcuni dei suoi brani più celebri. La serata, tenutasi il 30 maggio 2025, ha visto il rapper milanese esibirsi con grande energia, dimostrando ancora una volta il suo carisma e la sua abilità sul palco. Tra le canzoni presentate, spiccano “Battito“, recentemente lanciata al Festival di Sanremo, e “Scelte Stupide“, il singolo estivo in collaborazione con Clara.

La performance di Fedez: un mix di successi e ironia

Fedez ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con una scaletta che ha mescolato brani nuovi e classici. Tra le canzoni eseguite, ha scelto di riproporre anche “Pensavo fosse amore e invece eri una escort“, un pezzo che ha suscitato particolare interesse per il suo contenuto provocatorio. Prima di eseguirlo, il rapper ha scherzato sulla sua carriera, paragonando i suoi successi a quelli di grandi autori della musica italiana come Guccini e De André. Questo approccio ironico ha reso la sua esibizione ancora più coinvolgente, permettendo al pubblico di ridere e riflettere al contempo.

La scelta di indossare una t-shirt over e jeans chiari, abbandonando le consuete magliette nere attillate, ha contribuito a dare un’aria di freschezza alla sua presenza scenica. Nonostante alcuni problemi tecnici iniziali con l’audio, il rapper ha saputo mantenere alta l’energia, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico, che ha risposto con entusiasmo quando ha iniziato a cantare i suoi brani più amati.

Riferimenti personali e relazioni passate

Durante la serata, Fedez non ha potuto fare a meno di lanciare alcune frecciatine alle sue ex, in particolare a Chiara Ferragni. La canzone “Pensavo fosse amore e invece eri una escort” è stata interpretata da molti come un riferimento alla sua ex moglie, specialmente alla luce delle recenti voci su un possibile flirt con Angelica Montini. La performance ha quindi assunto un significato personale, rivelando un lato più intimo e vulnerabile del rapper.

Rispondendo a Enzo Miccio, che gli ha chiesto cosa fosse cambiato dalla sua ultima esibizione a San Siro nel 2018, Fedez ha risposto con una battuta: «Non è rimasto uguale niente, è cambiato tutto e va bene così». Questa affermazione ha messo in evidenza il suo approccio positivo nei confronti delle sfide personali e professionali che ha affrontato negli ultimi anni.

Nuove relazioni e ripartenze

Fedez e Chiara Ferragni, dopo la loro separazione, sembrano aver trovato entrambi nuovi equilibri nelle loro vite. Chiara ha recentemente chiuso una relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, mentre Fedez è al centro di voci su un possibile flirt con Clara, la cantante con cui ha collaborato. Questi sviluppi hanno portato entrambi a voltare pagina, evidenziando un percorso di crescita personale e professionale.

La serata di Radio Italia Live ha quindi rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere sui cambiamenti che Fedez ha vissuto. La sua musica continua a essere un veicolo per esprimere emozioni e esperienze, rendendolo un artista sempre più vicino ai suoi fan. Con il suo stile unico e la sua capacità di affrontare temi personali attraverso la musica, Fedez si conferma uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!