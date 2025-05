Federica Pellegrini a Livigno: incontri, polemiche e nuove generazioni nel nuoto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Federica Pellegrini, la celebre ex nuotatrice italiana, ha trascorso due giorni a Livigno con Nicolò De Devitiis, protagonista di un episodio speciale per il programma “Le Iene“. Durante questo incontro, ha affrontato diverse tematiche, dalle polemiche legate a Jannik Sinner e Thomas Ceccon, fino a discutere del giovane talento Sara Curtis, che ha recentemente battuto un suo record. La Pellegrini si è aperta anche sulla sua personalità e le sue opinioni politiche, offrendo uno spaccato della sua vita lontano dalle competizioni.

La personalità di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha sempre dovuto fare i conti con l’immagine pubblica di “antipatica”. Durante il suo incontro con De Devitiis, ha dichiarato: «Io ho sempre fatto un po’ i conti con questa nomea dell’antipatica, tu che mi seguirai per 48 ore vedrai sicuramente dei lati diversi». La nuotatrice ha spiegato di non essere una persona che piace a tutti, rivelando di essere stata sempre introversa e timida, ma anche decisa. Ha sottolineato come questi tratti vengano spesso interpretati in modo negativo, specialmente quando appartengono a una donna di successo. La Pellegrini ha messo in evidenza l’importanza di essere compresi per chi si trova sotto i riflettori, dove le aspettative possono essere schiaccianti.

Le dichiarazioni su Alex Schwazer e il suo orientamento politico

Durante l’intervista, Federica Pellegrini ha anche parlato di Alex Schwazer, il marciatore coinvolto in controversie legate al doping. Ha affermato: «Se mi fossi trovata al posto di Carolina Kostner, non avrei continuato la relazione col mio ragazzo. Se io vedessi mio marito armeggiare con siringhe e bibitoni strani lo caccerei di casa». Questa affermazione ha messo in luce la sua posizione netta contro il doping e la sua visione delle relazioni personali in contesti complicati.

In merito alla sua posizione politica, la Pellegrini ha rivelato di identificarsi come una persona di destra moderata, esprimendo riserve su alcune posizioni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ha affermato: «A volte non mi ci riconosco», evidenziando come le sue opinioni possano differire da quelle del partito.

Le polemiche con Thomas Ceccon e Jannik Sinner

Federica Pellegrini ha affrontato anche le polemiche con il collega Thomas Ceccon, chiarendo che, sebbene non siano mai stati “super amici”, c’è sempre stato un rispetto reciproco. Ha detto: «Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito». La Pellegrini ha sottolineato come il rispetto per chi l’ha preceduta sia stato fondamentale nella sua crescita, ma ha anche riconosciuto che ogni atleta ha il proprio modo di affrontare le relazioni professionali.

Un altro tema caldo è stato il caso di Jannik Sinner, il giovane tennista coinvolto in una controversia sul doping. La Pellegrini ha voluto chiarire la sua posizione, affermando: «Ho dato l’intervista a Repubblica a inizio marzo ed è uscita un mese e mezzo dopo. Lo so che non si è mai dopato intenzionalmente». Ha aggiunto che la tempistica della pubblicazione dell’intervista ha sollevato polemiche, ma ha ribadito che Sinner è molto amato e che questo ha contribuito a creare un “polverone” mediatico attorno alla vicenda.

Il futuro del nuoto italiano: il talento di Sara Curtis

Infine, Federica Pellegrini ha parlato con entusiasmo di Sara Curtis, la giovane nuotatrice che ha recentemente superato il suo record italiano nei 100 metri stile libero. Ha dichiarato di averle fatto le congratulazioni, sottolineando l’importanza di sostenere le nuove generazioni nel nuoto. La Pellegrini ha sempre rappresentato un modello per le giovani atlete e il suo incoraggiamento verso Curtis dimostra il suo impegno nel promuovere il talento emergente nel panorama sportivo italiano.

L’incontro di Federica Pellegrini con “Le Iene” ha offerto uno spaccato interessante della sua vita e delle sue opinioni, rivelando una persona complessa e appassionata, sempre pronta a difendere i valori in cui crede.

