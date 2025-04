Federica Nargi racconta la sua vita tra origini, amore e maternità in un’intervista a Verissimo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’intervista di Federica Nargi, andata in onda il 2 febbraio su “Verissimo – Le storie“, ha offerto uno sguardo intimo sulla vita dell’ex velina, dalle sue radici nel quartiere di Tor Bella Monaca fino ai momenti significativi della sua vita familiare. Ospite di Silvia Toffanin, Nargi ha condiviso ricordi personali e riflessioni sul suo percorso, mettendo in luce l’importanza della famiglia e del compagno Alessandro Matri.

Le origini di Federica Nargi

Federica Nargi ha sempre mostrato un forte attaccamento alle sue origini, raccontando con orgoglio di provenire da Tor Bella Monaca, un quartiere noto per le sue difficoltà. “Ho imparato a non vergognarmi delle mie origini”, ha dichiarato, evidenziando come in queste aree vivano molte persone che si impegnano duramente per costruire una vita dignitosa. Nargi ha sottolineato che il luogo di provenienza non determina il successo di una persona: “Se hai un sogno, puoi raggiungerlo”. La sua storia è un esempio di come la determinazione e la resilienza possano portare a risultati significativi, nonostante le sfide iniziali.

Nel corso dell’intervista, Federica ha anche ricordato la figura fondamentale della nonna Giovanna, scomparsa due anni fa. “Era un punto di riferimento per me”, ha affermato, descrivendo come la nonna, nonostante l’età avanzata, fosse sempre presente nella sua vita. “Mi ha insegnato ad affrontare la vita con un sorriso”, ha aggiunto, rivelando un insegnamento prezioso: “Non farti vedere mai che stai male, perché la gente gode nel vederti triste”. Queste parole riflettono non solo l’affetto che Nargi provava per la nonna, ma anche una filosofia di vita che ha cercato di trasmettere alle sue figlie.

L’amore duraturo con Alessandro Matri

Federica Nargi ha parlato con affetto del suo compagno Alessandro Matri, con cui condivide una relazione che dura da ben 16 anni. “Siamo cresciuti insieme”, ha detto, sottolineando la rarità di un legame così duraturo nel mondo dello spettacolo. La coppia ha trovato un equilibrio, mantenendo la propria autenticità e i propri valori. “Il nostro segreto è rimanere fedeli a noi stessi”, ha spiegato, evidenziando come la comunicazione e la comprensione reciproca siano alla base della loro relazione.

Durante l’intervista, Nargi ha anche toccato il tema della maternità, descrivendo il suo desiderio di essere un punto di riferimento per le sue figlie, Sofia e Beatrice. “Essere mamma è bellissimo, ma molto impegnativo”, ha dichiarato, rivelando che le sue figlie spesso le chiedono di avere un fratellino. “Ogni volta che me lo chiedono, compro un bambolotto”, ha scherzato, mostrando il suo approccio giocoso alla maternità. Nonostante il desiderio di avere un terzo figlio, ha affermato che attualmente la sua vita familiare è equilibrata così com’è.

Un momento di leggerezza con Silvia Toffanin

Nell’intervista, non sono mancati momenti di leggerezza, in particolare durante il dialogo con Silvia Toffanin riguardo al matrimonio. La conduttrice ha scherzato sulle poltrone dello studio di “Verissimo“, suggerendo che portano fortuna. Federica ha risposto con una battuta: “Aspetto che ti sposi prima tu, Silvia!” Rivelando che il matrimonio è un traguardo che ha sempre sognato, ha aggiunto: “Sto bene così”, evidenziando come la sua attuale situazione le dia soddisfazione.

L’intervista ha messo in luce non solo la carriera di Federica Nargi, ma anche la sua vita personale, le sue radici e il suo amore per la famiglia. La sua storia è un esempio di come si possa affrontare la vita con determinazione e positività, rimanendo sempre fedeli a se stessi e ai propri valori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!