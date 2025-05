Federica Brignone: la campionessa di sci racconta il suo infortunio e il percorso di recupero

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Federica Brignone, la celebre sciatrice italiana e campionessa del mondo, torna a far parlare di sé dopo il grave infortunio subito il 3 aprile in Val di Fassa. Oggi, 11 maggio, sarà ospite a Verissimo, dove condividerà dettagli sul suo intervento chirurgico, il percorso di riabilitazione e le sue aspirazioni future, in particolare in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Chi è Federica Brignone

Federica Brignone è nata il 14 luglio 1990 a La Salle, in Valle d’Aosta. Cresciuta in una famiglia di sportivi, ha ereditato la passione per lo sci dalla madre, Maria Rosa Quario, ex sciatrice professionista, e dal padre, Daniele Brignone, allenatore di sci. Sin da piccola, Federica ha mostrato un talento naturale per questo sport, iniziando a sciare all’età di sei anni.

La sua carriera ha preso il volo quando la famiglia si è trasferita in Valle d’Aosta, dove ha potuto allenarsi in un ambiente favorevole. Nel 2005, a soli 15 anni, ha esordito nel Circo bianco partecipando a uno slalom gigante valido per la FIS. Il suo talento è emerso ulteriormente nel 2006, quando ha debuttato in Coppa Europa e ha conquistato il titolo di campionessa nazionale juniores di slalom speciale e gigante a Pozza di Fassa.

Nel 2010, Federica ha ottenuto la sua prima grande soddisfazione con una medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Juniores. Tuttavia, il vero punto di svolta è arrivato nella stagione 2019-2020, quando ha vinto la Coppa del Mondo generale, diventando la prima italiana a raggiungere questo traguardo. Oggi è considerata una delle migliori sciatrici della sua generazione, con tre medaglie olimpiche e cinque titoli mondiali all’attivo, oltre a due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità.

Il grave infortunio di Federica Brignone

Il 3 aprile 2025, durante la seconda manche dei campionati italiani di gigante, Federica Brignone ha subito un grave infortunio. La sciatrice ha colpito una porta e, a causa della caduta, ha riportato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Dopo l’incidente, è stata immediatamente trasportata in elicottero all’ospedale di Trento, dove ha lamentato forti dolori alla gamba. Successivamente, è stata trasferita a Milano per un intervento chirurgico presso la clinica La Madonnina.

L’operazione si è rivelata complessa, poiché oltre alla frattura, gli esami hanno rivelato anche una rottura del legamento crociato anteriore. Questo infortunio ha costretto Federica a un lungo percorso di riabilitazione, ma la campionessa ha dimostrato grande determinazione e resilienza. Durante la sua ospitata a Verissimo, Brignone condividerà i dettagli del suo intervento e le sfide che ha affrontato durante il recupero.

La vita privata di Federica Brignone

Federica Brignone ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, ma è nota per essere stata legata per diversi anni allo sciatore Nicolas Raffort. Attualmente, è in una relazione con un uomo di nome Davide, che non è coinvolto nel mondo dello sport agonistico. La campionessa ha scelto di non rivelare molti dettagli sulla sua vita personale, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sul suo percorso di recupero.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Nonostante il grave infortunio, Federica Brignone guarda già al futuro e punta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo essere stata dimessa dalla clinica l’8 aprile, ha iniziato il suo percorso di riabilitazione. In un’intervista, ha dichiarato: “Non sappiamo se ci sarò ai Giochi, ma sono un obiettivo stimolante. L’importante è guarire bene e tornare competitiva. Per competere per le medaglie, devo essere al 100%”.

Brignone ha anche sottolineato la difficoltà dell’intervento subito, ma ha ribadito la sua determinazione a non mollare. Ha iniziato la fisioterapia e, sebbene non possa prevedere quanto tempo ci vorrà per tornare in forma, è fiduciosa nel suo recupero. La campionessa ha ringraziato i suoi sostenitori per l’affetto ricevuto e ha affermato che le difficoltà fanno parte della vita di uno sportivo e possono contribuire a migliorare come atleta.

