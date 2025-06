Federica Bianco e Andrea Giambruno: un anno d’amore lontano dai riflettori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia d’amore tra Federica Bianco e Andrea Giambruno ha preso piede un anno fa, smentendo le voci di un semplice “fuoco estivo”. La coppia, che ha scelto di mantenere un profilo basso, è stata recentemente avvistata insieme, confermando la loro relazione. Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, e Bianco, vice coordinatrice della Lega per Roma e provincia, continuano a vivere il loro amore lontano da occhi indiscreti, ma non sono sfuggiti agli scatti dei fotografi.

La nascita della relazione

La relazione tra Federica Bianco e Andrea Giambruno è emersa la scorsa estate, quando le prime foto della coppia sono state pubblicate dalla rivista Chi. Gli scatti immortalavano i due mentre uscivano dalla casa romana di Giambruno, dove avevano trascorso la notte. In quel periodo, si era parlato di presunti litigi tra i due e di un possibile riavvicinamento di Bianco al suo ex fidanzato, Andrea Crippa, noto braccio destro di Matteo Salvini. Tuttavia, dopo quel momento iniziale, le notizie sulla coppia erano svanite nel nulla. A distanza di un anno, i due sono riapparsi sulle pagine della stessa rivista, confermando che la loro relazione è ben consolidata.

La vita quotidiana della coppia

Recentemente, Chi ha pubblicato nuove foto di Giambruno e Bianco, ritratti mentre si muovono nella loro routine quotidiana. La rivista ha sottolineato come la coppia non abbia bisogno di nascondersi, ma preferisca comunque non attirare l’attenzione. Le immagini mostrano Federica che entra ed esce dall’abitazione di Giambruno in giorni diversi, mentre entrambi si dedicano alle loro rispettive attività lavorative. Giambruno si reca in redazione, mentre Bianco lavora presso lo Studio Medico Basoccu, specializzato in chirurgia estetica. La sera, i due si ritrovano, suggerendo che abbiano trovato un equilibrio nella loro vita di coppia.

La riservatezza della coppia

Nonostante il legame tra Giambruno e Bianco, entrambi sembrano consapevoli dell’importanza di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Giambruno, essendo l’ex compagno della premier Giorgia Meloni e padre di sua figlia, è particolarmente attento a evitare il gossip. La rivista Chi ha ironizzato sulla loro scelta di non esporsi troppo, affermando che “sanno entrambi che troppa pubblicità può fare male”. La coppia ha dimostrato di voler vivere la propria relazione in modo sereno, lontano dalle dinamiche del mondo dello spettacolo e della politica.

Aggiornamenti recenti

Le ultime notizie su Federica Bianco e Andrea Giambruno risalgono al 4 giugno 2025, quando sono stati avvistati insieme a Roma. Nonostante le voci e le speculazioni, la coppia continua a mantenere un profilo basso, dimostrando che la loro relazione è solida e ben radicata. Con il passare del tempo, i due sembrano aver trovato un modo per bilanciare la loro vita pubblica e privata, confermando che l’amore può prosperare anche lontano dalla luce dei riflettori.

