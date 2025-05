Federica Benincà di Uomini e Donne si sfoga sui social: “Ecco perché sono assente”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un recente sfogo di Federica Benincà, ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne, ha catturato l’attenzione dei suoi follower sui social. L’attrice, nota per la sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi nel 2016/17, ha deciso di condividere le ragioni della sua scarsa presenza sui social media, rivelando un profondo disagio personale. La sua confessione ha suscitato una reazione emotiva tra i suoi fan, che si sono mostrati solidali e preoccupati per il suo benessere.

La carriera di Federica Benincà dopo Uomini e Donne

Federica Benincà ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove è stata scelta da Marco Cartasegna. Dopo la breve relazione con l’ex tronista, durata solo alcune settimane, Federica ha intrapreso una carriera nel mondo dei social, diventando attiva su Instagram e seguendo le orme di molte sue colleghe. La sua presenza online inizialmente ha attirato l’attenzione, ma negli ultimi tempi i suoi follower hanno notato una diminuzione della sua attività sui social.

La confessione di Federica: il disagio personale

In risposta alle domande dei suoi follower riguardo alla sua assenza, Federica ha condiviso un messaggio sincero e toccante. Ha spiegato di non sentirsi bene con se stessa da molto tempo, affermando: “Mi guardo allo specchio e non mi piaccio. Ma proprio zero.” Ha rivelato che il suo disagio è iniziato dopo la gravidanza e si è intensificato durante il periodo di allattamento, quando ha raggiunto un peso di 45 kg. Federica ha sottolineato che, nonostante il supporto della sua famiglia, non è riuscita a trovare conforto nelle conversazioni con le persone a lei vicine, portandola a ridurre la sua presenza sui social.

L’importanza dell’autovalutazione e il futuro

Federica ha chiarito che il suo problema non è legato al giudizio degli altri, ma alla sua percezione di sé. Ha espresso la volontà di affrontare questa situazione, dichiarando di voler cercare aiuto per comprendere meglio le cause del suo disagio. “Probabilmente mi rivolgerò a qualcuno per capire dove sia il problema,” ha affermato, evidenziando la necessità di un cambiamento personale.

In un successivo messaggio su Instagram, ha rassicurato i suoi follower, affermando di non essere triste e di non voler piangersi addosso. Ha ringraziato per il supporto ricevuto e ha sottolineato che, sebbene la situazione sia difficile, è fiduciosa che si risolverà nel tempo.

La vita privata di Federica: matrimonio e famiglia

Federica Benincà ha sposato il calciatore Ettore Gliozzi lo scorso giugno, consolidando la loro relazione che dura dal 2018. Insieme, i due sono genitori di Arianna, nata nell’ottobre 2022. La sua vita familiare sembra essere una fonte di gioia, ma la lotta con l’autopercezione rimane una sfida da affrontare. La sua storia è un promemoria dell’importanza di prendersi cura del proprio benessere mentale e di cercare supporto quando necessario.

