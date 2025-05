Fausto Brizzi e Silvia Salis: un legame tra amore e politica a Genova

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista e sceneggiatore Fausto Brizzi ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita con la neo sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Repubblica. La coppia, unita da un forte legame personale e professionale, affronta insieme le sfide della vita pubblica e privata. Brizzi ha parlato con orgoglio della moglie, ex campionessa olimpica, e del loro ruolo come genitori, rivelando anche aspetti interessanti della loro relazione.

Un amore che sfida le convenzioni

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono conosciuti durante un evento istituzionale e, dopo un romantico fidanzamento su una mongolfiera a Marrakech, si sono sposati nel 2020. La loro storia d’amore è stata coronata dalla nascita del figlio Eugenio nel 2023. Brizzi ha sottolineato come la loro vita familiare sia caratterizzata da un matriarcato puro, evidenziando che il loro bambino porta il cognome della madre. Questo aspetto ha suscitato curiosità, tanto che in occasioni pubbliche il regista si è trovato a essere identificato come “Fausto Salis”.

Nel raccontare la loro vita insieme, Brizzi ha rivelato una promessa fatta a Silvia per festeggiare la sua recente vittoria politica: una serata romantica sul mare, lontano da discussioni su politica e futuro. Questo gesto sottolinea l’importanza che entrambi attribuiscono al tempo trascorso insieme, nonostante le loro carriere impegnative.

Un supporto reciproco nella carriera

Brizzi si definisce il “first gentleman” della sindaca, esprimendo il suo orgoglio per i successi di Silvia. Ha elogiato le sue capacità, affermando che potrebbe facilmente “rubargli il mestiere” grazie alla sua rapidità di apprendimento. La sindaca, ex atleta di alto livello, ha dimostrato di avere una forza e una determinazione che Brizzi ammira profondamente. La sua energia come madre e professionista è un tema ricorrente nelle parole del regista, che si chiede come Silvia riesca a gestire tutto.

La nuova avventura politica di Silvia non spaventa Brizzi, che ha già pianificato di adattare la sua vita lavorativa per supportarla. Con la vendita della sua casa a Roma e un maggiore ricorso allo smart working, il regista si prepara a essere presente per la sua famiglia. Questo approccio riflette una visione moderna e condivisa della genitorialità e della carriera, dove entrambi i partner si sostengono a vicenda.

La gestione della gelosia e delle critiche

Brizzi ha affrontato anche il tema della gelosia, affermando che non ha mai provato sentimenti di questo tipo nei confronti dei successi di Silvia o delle persone con cui ha interagito nel suo passato sportivo. La loro relazione, iniziata nel 2019 dopo la separazione di Brizzi da Claudia Zanella, è stata oggetto di attenzione mediatica, soprattutto a causa delle polemiche legate alle accuse di molestie archiviate nei suoi confronti. Silvia ha sempre difeso il compagno, sottolineando la sua vera natura e la distanza dall’immagine negativa che era stata costruita attorno a lui.

La sindaca ha dichiarato di essere fiera di Brizzi e del supporto che lui le offre, riconoscendo anche le sue competenze nel gestire comunicazione e eventi. Questo legame professionale si riflette nella campagna elettorale di Silvia, caratterizzata da eventi di grande impatto e una forte presenza sui social media. Durante la campagna, alcuni hanno paragonato la coppia a famosi influencer, un confronto che Brizzi ha accolto con serenità, vedendolo come un segno di successo.

La storia di Fausto Brizzi e Silvia Salis rappresenta un esempio di come amore e carriera possano intrecciarsi, creando un legame solido e una partnership che affronta le sfide della vita pubblica con determinazione e rispetto reciproco.

