FantaEurovision 2025: Regole, iscrizioni e dettagli sul gioco che coinvolge i fan della musica

Il FantaEurovision 2025 sta per tornare, portando con sé l’emozione e la competizione tipiche del celebre contest canoro europeo. Gli appassionati di musica e scommesse possono già prepararsi a partecipare a questa edizione, che promette di essere ricca di sorprese e divertimento. Scopriamo insieme come funziona il gioco e quali sono le novità di quest’anno.

Come partecipare al FantaEurovision 2025

Le iscrizioni per il FantaEurovision 2025 sono ancora aperte e chiunque desideri cimentarsi in questa avventura può farlo facilmente online. Per partecipare, è necessario formare una squadra composta da sette artisti scelti tra i 37 concorrenti ufficiali del contest. Un aspetto fondamentale è il budget: i partecipanti non possono spendere più di 100 Heidi, la nuova valuta del gioco, creata per rendere omaggio alla Svizzera, paese ospitante dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà dal 13 al 17 maggio 2025.

La strategia di selezione degli artisti è cruciale. Ogni giocatore deve ponderare attentamente le proprie scelte, tenendo conto delle quotazioni stabilite dagli organizzatori in base ai pronostici dei bookmaker e alle esibizioni nelle selezioni nazionali. Una volta completata la squadra, i partecipanti devono schierare cinque titolari e due riserve, nominando un capitano. È importante notare che la formazione non è definitiva: i giocatori possono apportare modifiche durante la settimana dell’Eurovision, in due finestre temporali specifiche.

Le fasi di modifica della squadra

Le finestre per modificare la formazione sono programmate per il 14 e 15 maggio, dalle 8.00 alle 20.00, e per il 16 e 17 maggio, sempre nelle stesse fasce orarie. Durante questi periodi, i partecipanti possono cambiare i titolari e le riserve in base alle esibizioni che si svolgeranno a Basilea, sia nelle semifinali del 13 e 15 maggio che nella finale del 17 maggio. Questa flessibilità consente ai giocatori di adattarsi alle performance degli artisti e massimizzare le proprie possibilità di successo.

Tra i nomi di spicco di quest’edizione troviamo Lucio Corsi, che porterà sul palco il brano “Volevo essere un duro”, in collaborazione con l’estone Tommy Cash. La sua quotazione è di 17 Heidi, lo stesso costo di altri artisti come l’austriaco JJ e il gruppo svedese KAJ. Altri concorrenti, come Gabry Ponte e la rappresentante francese Louane, hanno quotazioni leggermente inferiori, rendendo la scelta degli artisti ancora più strategica.

Punteggi, bonus e malus nel FantaEurovision

Il punteggio finale di ogni squadra non dipende solo dalla posizione in classifica degli artisti, ma anche da una serie di bonus e malus previsti dal regolamento. Tra i bonus più significativi, troviamo eventi come la perdita dei sensi e l’invasione di palco non programmata . Altri bonus includono il “mic drop” e lo “stage diving”, ciascuno dei quali vale 30 punti, e la discesa in platea, che aggiunge 20 punti.

In onore della Svizzera, i partecipanti possono guadagnare punti extra se i loro artisti si esibiscono a orari specifici: 10, 11 o 12 punti a seconda che cantino rispettivamente alle 10 di sera, alle 11 o a mezzanotte. Un bonus di 10 punti è previsto anche per chi sceglie un “outfit a groviera”, ovvero un look a pois.

D’altra parte, i malus possono influenzare pesantemente il punteggio. Tra i più severi ci sono la squalifica della canzone e dell’artista e le esibizioni pre-registrate o interrotte per problemi tecnici . Anche una caduta sul palco comporta una penalizzazione di 20 punti.

Per chi desidera partecipare, è possibile creare e modificare la propria squadra fino al 12 maggio alle 23.59, garantendo così l’opportunità di ottimizzare le scelte fino all’ultimo momento. Con l’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest, l’attesa cresce e il FantaEurovision si prepara a coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati.

