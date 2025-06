Fabio Rovazzi si propone come co-conduttore per il Festival di Sanremo 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, si prepara a tornare nel 2025 con Carlo Conti alla direzione e conduzione per la seconda volta consecutiva. Nonostante manchino ancora diversi mesi all’evento, già circolano voci e candidature per il ruolo di co-conduttore. Tra i nomi emersi, spicca quello di Fabio Rovazzi, che ha espresso il suo interesse a partecipare come co-presentatore. Le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, hanno suscitato grande attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Le aspirazioni di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi ha chiarito che, sebbene non abbia intenzione di partecipare come concorrente al Festival, sarebbe entusiasta di affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Nella sua intervista, ha sottolineato le difficoltà che un artista può affrontare durante la competizione, evidenziando l’importanza di avere il brano giusto per affrontare l’evento. “Come cantante ho qualche dubbio, bisogna avere il pezzo giusto, che ti metta a tuo agio al cento per cento e ti possa aiutare in quell’incubo assoluto che è il Festival“, ha dichiarato Rovazzi. Tuttavia, per quanto riguarda il ruolo di co-conduttore, si sente molto più a suo agio: “Come co-conduttore sul palco dell’Ariston, invece, mi ci vedo benissimo”.

Questa auto-candidatura ha sollevato interrogativi su come Carlo Conti reagirà a questa proposta inaspettata. La scelta di Rovazzi di non partecipare come concorrente, ma di proporsi per un ruolo di conduzione, dimostra una strategia ben ponderata, considerando le sfide che il Festival comporta per gli artisti.

Progetti futuri in televisione

Durante l’intervista, Rovazzi ha anche discusso dei suoi progetti futuri in televisione. La giornalista ha chiesto se, al di là del suo sogno di co-condurre il Festival, avesse in programma altre apparizioni televisive nella prossima stagione. Con entusiasmo, il cantante ha risposto: “Lo spero, è una strada che mi piace molto, anche se più complicata rispetto al web, un mio grande obiettivo”. Questa affermazione rivela il desiderio di Rovazzi di espandere la sua carriera oltre il mondo musicale, cercando nuove opportunità nel panorama televisivo.

La sua partecipazione come giurato nel programma “Io Canto Generation” ha già dimostrato il suo impegno nel settore, e i fan attendono con curiosità di vedere quali altri progetti potrebbero emergere per lui nel prossimo futuro.

L’influenza di Orietta Berti

Un altro tema affrontato nell’intervista è stato l’impatto che Orietta Berti ha avuto su Rovazzi. Il cantante ha rivelato di aver appreso molto dall’artista con cui ha collaborato per una nuova hit estiva. “Fa trecento cose al giorno e non è mai stanca”, ha affermato, ammirando la sua energia e la sua capacità di gestire anche le situazioni più difficili con gentilezza. Rovazzi ha espresso il desiderio di apprendere da lei questa qualità, riconoscendo che, di fronte a situazioni complicate, tende a reagire in modo più aggressivo.

In un momento più leggero, ha anche scherzato sul fatto che Orietta ha imparato da lui a bere il gin tonic, evidenziando il loro rapporto di collaborazione e amicizia. Questo scambio di esperienze tra i due artisti sottolinea l’importanza delle relazioni nel mondo della musica e dello spettacolo, dove l’apprendimento reciproco può portare a risultati sorprendenti.

Fabio Rovazzi continua a farsi notare nel panorama musicale e televisivo italiano, e la sua proposta di co-conduzione al Festival di Sanremo potrebbe rappresentare un passo significativo nella sua carriera. Con la sua personalità vivace e il suo approccio diretto, l’artista potrebbe portare una ventata di freschezza all’evento, rendendolo ancora più memorabile per il pubblico.

