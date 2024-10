Fabio Fazio: Riflessioni e novità dopo il trasloco dalla Rai al Nove

Fabio Fazio, volto noto della televisione italiana, ha recentemente riflettuto sul suo lungo legame con la Rai e sul nuovo capitolo della sua carriera che lo ha portato a condurre “Che tempo che fa” sul Nove. La sua carriera, caratterizzata da un’esperienza di 40 anni all’interno della televisione pubblica, lo ha reso una figura di spicco e un simbolo di quella che è stata una certa idea di televisione. Fazio ha parlato dell’accoglienza calorosa ricevuta sul Nove e delle sfide che ha affrontato nel suo nuovo ambiente, oltre a commentare il passaggio di Amadeus nella sua nuova rete.

Dietro le quinte di un cambiamento

Quando Fabio Fazio esprime il suo legame con la Rai, sottolinea come questa realtà faccia parte del suo DNA, rendendo impossibile una nostalgia per un luogo che ha profondamente plasmato la sua carriera. In un’intervista rilasciata al Corriere, Fazio ha spiegato: “Ho trascorso in Rai 40 dei miei 60 anni, non mi può mancare qualcosa perché ce l’ho dentro.” Questa affermazione manifesta chiaramente l’attaccamento emotivo che prova nei confronti della Rai, pur sottolineando che il suo approccio professionale non è cambiato con il passaggio al Nove.

Fazio ha iniziato la sua avventura su Nove con una versione rinnovata del suo programma di punta. Alla luce della nuova esperienza, ha notato una “leggerezza” che cercava dopo anni di polemiche e tensioni nel contesto della Rai. “Qui si respira un’aria di ritrovata leggerezza di cui avevo bisogno,” ha detto, evidenziando un ambiente di lavoro diverso che gli consente di focalizzarsi maggiormente sulla qualità del suo programma e meno sulle circostanze esterne.

Amadeus: Un futuro tutto da esplorare

Nel corso dell’intervista, Fazio non ha mancato di menzionare l’arrivo di Amadeus al Nove, un trasferimento che ha destato molto interesse. Fazio ha osservato lo stato d’animo dell’ex conduttore del Festival di Sanremo, sottolineando che, nonostante il passaggio, Amadeus sembra sereno, sebbene evidenzi un diverso grado di entusiasmo rispetto al passato. La frase di Fazio, “Lo vedo tranquillo, l’ho sentito molto più triste per il derby perso dall’Inter,” ha cercato di smorzare speculazioni riguardo alle difficoltà che Amadeus potrebbe affrontare nel suo nuovo ruolo.

Tuttavia, Fazio ha messo in guardia che l’adattamento a un nuovo ambiente televisivo richiede pazienza e tempo. “La tv è innanzitutto abitudine,” ha affermato, spiegando che costruire una nuova audience su una rete che non ha mai ospitato un programma di quel tipo non è un compito semplice. “Costruire l’abitudine su una rete che non ha mai avuto un game non è immediato,” ha ribadito, sottolineando l’importanza di un racconto ben articolato e di un pubblico che abbia il tempo di adattarsi ai cambiamenti.

Riflessioni su esperienze passate e sul futuro della Rai

Fazio ha anche condiviso alcune esperienze personali e professionali significative del suo passato in Rai, menzionando gli ospiti più difficili con cui ha interagito nel corso degli anni. Ha ricordato incontri complessi con figure come Rupert Everett, Madonna, Lou Reed e i Metallica, enfatizzando come alcuni di essi non mostrassero comprensione per l’ambiente in cui si trovavano. Questi incontri, sebbene sfidanti, hanno forgiato un bagaglio di esperienze prezioso nella sua carriera.

Per quanto riguarda il futuro della Rai, Fazio non ha esitato a descrivere i cambiamenti che ha notato e come siano il seguito di un piano a lungo termine. “È evidente che il piano era quello, adesso non c’è più nessuna sorpresa,” ha commentato, suggerendo che il suo addio abbia rappresentato un passaggio verso un nuovo corso, in continuità con le tendenze recenti nella programmazione della rete. La sua affermazione mette in luce come i mutamenti all’interno della Rai siano stati considerati un tentativo di “normalizzazione” nella programmazione.

Fabio Fazio continua a rimanere una figura centrale nel panorama televisivo italiano, mentre naviga le nuove sfide e opportunità che il suo passaggio al Nove gli ha riservato.