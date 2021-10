Gli Eternals incontrano i bambini di una scuola romana

Angelina Jolie e Kit Harington, a Roma per presentare “Eternals”, terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar® per “Nomadland”, saranno protagonisti domani, lunedì 25 ottobre, di un incontro speciale, con i bambini di Roma, organizzato da Alice nella Città e The Walt Disney Company Italia.

Gli “Eternals” incontrano i bambini della città eterna

Gli ottanta piccoli spettatori, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, provenienti da due scuole della capitale, l’Istituto Comprensivo Acquaroni di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia romana, e l’Istituto per non udenti Antonio Magarotto. Questi fortunati bambini avranno la possibilità di vedere in anteprima il film, che oggi chiude la XIX edizione di Alice nella Città e la XVI edizione della Festa del Cinema e, al termine della proiezione, dialogare con Angelina Jolie e Kit Harrington.

La star americana onora così la promessa fatta due anni fa ai più piccoli, in occasione della première europea di “Maleficent – Signora del Male”, che si era tenuta all’Auditorium della Conciliazione, anche alla presenza di Michelle Pfeiffer.

Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori di Alice nella Città, dichiarano: “Siamo davvero molto contenti che dopo l’incontro di due anni fa, in occasione della premiere di “Maleficent”, che era la nostra pre-apertura, Angelina Jolie abbia voluto dar seguito alla promessa fatta, dando spazio ai più piccoli e ponendo l’attenzione sul fatto che sono loro a rappresentare il nostro futuro.”

Eternals: un film che fa dell’inclusività una colonna portante

Per questa proiezione speciale sono previsti i sottotitoli aperti OCAP (Open Captioning) per permettere ai bambini non udenti di seguire il film, e sarà poi presente all’incontro un interprete LIS del linguaggio dei segni per consentire loro di vivere appieno l’incredibile esperienza di incontrare i loro beniamini. Uno dei personaggi di questo nuovo capitolo dell’Universo Marvel comunica con gli altri Eterni proprio col linguaggio dei segni.

“Eternals” porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

“Eternals” arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Maria Grazia Bosu

24/10/2021