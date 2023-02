Esplora il lato sensuale del cinema: 9 film erotici da non perdere assolutamente

Tra film erotici e film sensuali, il cinema, nei primi anni del suo sviluppo e anche durante le epoche d’oro del grande schermo, è spesso stato uno dei settori maggiormente censurati. Nel tempo sia il cinema che la televisione sono cambiati e quei classici del cinema erotico, come poteva essere “Ultimo tango a Parigi”, non suscitavano più lo stesso scalpore che hanno provocato alla loro uscita nelle sale.

L’erotismo e le scene così dette hot hanno raggiunto spesso alti livelli di cinema, e quindi non definibili solo in base alla loro sensualità, ma alla propria valenza artistica e all’impatto, più o meno intenso, che potevano avere sullo spettatore. Una maggiore libertà cinematografica ha sicuramente portato i registi a cercare una bellezza estetica in particolare nelle scene di nudo o di sesso, a volte esagerando, altre facendone elemento fondante del film, legandole strettamente al tema. Alcuni film erotici sono stati premiati, altri particolarmente chiacchierati, aumentandone il successo e il dibattito. Ecco di seguito 9 tra i migliori film erotici realizzati e assolutamente da recuperare.

“Basic Instinct”

Diretto da Paul Verhoeven e con nel cast Michael Douglas e Sharon Stone, il film del 1992, oltre a un ottimo incasso, il più alto degli anni ’90, è considerato uno dei film più celebri e non solo per la carica erotica e lo scalpore che creò. “Basic Instinct” contiene infatti l’iconica scena che rese l’attrice Sharon Stone una delle più note sex symbol di Hollywood. Sharon Stone interpreta Catherine Tramell che, in una scena ormai famosissima, accavalla le gambe rivelando di non indossare biancheria intima. Il film, particolarmente criticato per il suo essere così esplicito, è ricco di scene di sesso considerate a volte violente e quasi sadomaso. Al centro di una serie di controversie e proteste, “Basic Instinct” è stato comunque un grande successo, specialmente al Box Office.

“La vita di Adele”

Palma d’oro al Festival di Cannes del 2013, il film di Abdellatif Kechiche, “La vita di Adele” è un’esplosione di sensualità, oltre ad essere un dramma particolarmente amaro. Al centro della storia la liceale Adele, travolta da una passione incontrollabile nei confronti di Emma, con cui instaurerà una relazione. “La vita di Adele” è ricca di scene spinte, lunghe, erotiche ma anche con un tocco di dolcezza, che esprimono un rapporto e un’attrazione irrefrenabile, quasi incandescente, tra le due protagoniste, interpretate dalle attrici Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. Vietato ai minori di 17 anni la pellicola è stata acclamata dalla critica, diventando uno dei film più discussi e amati anche dal grande pubblico.

“Giovane e bella”

In concorso per la Palma d’oro al Festival di Cannes del 2013, “Giovane e bella”, con protagonista Marine Vacth, e con nel cast anche Charlotte Rampling, racconta il tema della prostituzione minorile. Diretto da François Ozon, in “Giovane e bella”, la studentessa Isabelle vive una situazione di profondo disagio e solitudine, che investe anche il suo rapporto con la sessualità. La maturità e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta sembra, per la protagonista, evolversi attraverso il rendere se stessa uno strumento, una escort destinata solo a un’élite. Né i soldi né il sesso in sé interessano a Isabelle, ma la possibilità di avere questa doppia vita, questo segreto inconfessabile e che la allontana da quella vita e quel disagio che prova, tipico degli adolescenti. Ben accolto dalla critica ha avuto una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche non avendo quindi molta risonanza.

“Love”

“Love” è forse uno dei film più espliciti mai realizzati, molte scene di sesso sono infatti tutt’altro che recitate e la macchina da presa non esclude né nasconde nulla: è tutto estremamente visibile ed evidente, con molti dettagli che vengono specificatamente ripresi. “Love”, considerato un concorrente impari de “La vita di Adele” e diretto da Gaspar Noé, mostra il protagonista, volto di Karl Glusman, sposato e con una figlia, a ripercorrere una vecchia storia caratterizzata da una folle passione per la donna che credeva essere quella della sua vita. “La vita di Adele” è riuscita a rendere delle scene, anche spinte, di una bellezza cinematografica e di un impatto visivo e artistico di livello nettamente superiore, cosa che “Love” non è forse riuscito a fare, risultando spesso eccessivo.

“Lussuria”

Diretto da Ang Lee con nel cast Tony Leung Chiu Wai, Tang Wei, Joan Chen e Leehom Wang, il film è stato premiato, nel 2007, con il Leone d’oro al miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia. Ambientato nella Shanghai degli anni ’40, oltre ad essere un dramma erotico e sensuale, è anche un grande thriller di spionaggio. La storia d’amore e di sesso che vivono infatti i due protagonisti, è inizialmente un inganno da parte di una studentessa che ha il compito di sedurre il direttore dei servizi segreti, per ordirne poi l’omicidio. La forte attrazione e il rapporto tra i due, tra tenerezza e violenza, rischierà più volte di spezzarsi, ancor più quando lei stessa si sentirà sempre più coinvolta nei confronti dell’uomo.

“Ultimo tango a Parigi”

“Ultimo tango a Parigi”, diretto da Bernardo Bertolucci, con nel cast Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud, Maria Michi e Massimo Girotti, è forse uno dei film erotici più famosi al mondo. Datato 1972 è anche uno dei primi film del cinema erotico. Fonte di scandalo e scalpore alla sua uscita è oggi considerato un classico del Cinema e venne rivalutato solo dopo molti anni. Nel 1976 venne infatti addirittura condannato al rogo. Censurato in numerosi Paesi, con molte sequenze tagliate, ebbe un ottimo incasso e anche la critica fu positiva, ma questo non bastò a salvare il film dalle critica e dal procedimento penale che portò appunto alla condanna. Uno dei primi film ricchi di scene hot, esplicite e che rappresentato la profonda esplorazione della sessualità da parte dei personaggi.

“Il danno”

Con protagonisti Jeremy Irons, Juliette Binoche, affiancati da Miranda Richardson, Rupert Graves e molti altri, “Il danno” è diretto da Louis Malle. La storia racconta una storia tanto passionale quanto tormentata, caratterizzata da desideri irrefrenabili che porteranno con sé, come suggerisce il titolo, una serie di danni irreparabili. Un legame morboso e interminabile che si instaura tra una donna e il padre del suo fidanzato, entrambi prima felicemente impegnati con i rispettivi partner. Elegante e sofisticato, oltre che sensuale ed erotico, “Il danno” è stato lodato per la performance degli attori.

“Doppio amore”

Con Marine Vacth nuovamente protagonista e François Ozon nuovamente alla regia, nel cast è presente anche Jérémie Renier in un doppio ruolo. Tra scene hard e sadomaso, il film racconta la relazione che Chloé instaura con il suo psicanalista, per poi scoprire e fare la conoscenza del gemello dell’uomo, anche lui psicanalista, con cui prenota un appuntamento incuriosita da questa somiglianza, sia fisica che di vita, dei due uomini. In concorso al Festival di Cannes del 2017 per la Palma d’oro racconta il tema dell’ossessione, del doppio, del ritratto, del gemello e del doppio, seducendo e ingannando lo spettatore.

“Shame”

Con protagonista Michael Fassbender, premiato con la Coppa Volpi all 68ª Mostra del Cinema di Venezia, “Shame” vede alla regia Steve McQueen. Molto spinto, tra i film erotici, con numerose scene esplicite, sia di sesso che di nudo, tra violenza e impeto, racconta l’ossessione sessuale del trentenne newyorkese Brandon Sullivan che si divide tra lavoro, amici e questa vita segreta di asservimento sessuale. Con nel cast anche Carey Mulligan nei panni della sorella di Brandon, il film è stato vietato ai minori di 14 anni in Italia e di 17 negli Stati Uniti. Pubblico e critica hanno apprezzato la matrice riflessiva del film che necessitava di alcune scene hot per spiegare la psicologia e la dipendenza del personaggio di Brandon.