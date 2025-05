Ermal Meta conduce il Concertone del Primo Maggio a Roma: la carriera e la vita personale dell’artista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, in occasione della Festa dei Lavoratori, Ermal Meta si esibisce come conduttore del Concertone del Primo Maggio, insieme a BigMama e Noemi, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Questo evento annuale celebra i diritti dei lavoratori e rappresenta un’importante manifestazione musicale e culturale. Meta, noto per il suo brano ‘Vietato morire‘, ha una carriera ricca di successi e una vita personale che ha recentemente preso una piega significativa.

La carriera musicale di Ermal Meta

Ermal Meta, il cui nome significa “vento di montagna” in albanese, è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania. All’età di 13 anni, si trasferisce a Bari con la madre, la sorella e il fratello. Fin da giovane, Meta dimostra una spiccata inclinazione per la musica. Il suo debutto avviene nel 2006, quando entra a far parte della band ‘Ameba 4‘ e partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani.

Nel 2007, fonda a Bari la band ‘La Fame di Camilla‘, con la quale partecipa nuovamente al Festival di Sanremo nel 2010. Dopo aver deciso di intraprendere una carriera da solista, Meta inizia a scrivere testi per artisti di fama come Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni e Francesca Michielin. Il suo primo singolo da solista, ‘Lettera a mio padre‘, esce nel 2014, affrontando il complesso rapporto con il genitore.

La sua carriera prende una svolta significativa nel 2016, quando pubblica il suo primo album da solista, ‘Umano‘. L’anno successivo, partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Vietato morire‘, classificandosi terzo, ma guadagnando un grande consenso da parte della critica e del pubblico. Con il medesimo titolo, l’artista lancia un album che include il successo ‘Piccola anima‘, in collaborazione con Elisa.

Nel 2018, Meta torna sul palco di Sanremo, questa volta in coppia con Fabrizio Moro, e vincono il festival con il brano ‘Non mi avete fatto niente‘. La sua presenza al Festival di Sanremo continua nel 2021, dove si classifica terzo con ‘Un milione di cose da dirti‘, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale italiano.

La vita personale di Ermal Meta e la sua famiglia

Ermal Meta è attualmente legato sentimentalmente a Chiara Sturdà, dalla quale ha avuto una figlia, Fortuna Marie, nata il 19 giugno 2024. L’artista ha dedicato il suo album ‘Buona fortuna‘ alla piccola. In un’intervista a Verissimo, Meta ha condiviso le difficoltà affrontate dalla compagna durante la gravidanza e il parto, descrivendo Chiara come un’eroina per aver superato le complicazioni.

Fortuna, oggi quasi sette mesi, ha già mostrato segni di affetto per il padre, battendo le mani quando lo vede in televisione. Meta ha raccontato il momento emozionante in cui ha preso in braccio la figlia per la prima volta, sottolineando come la musica abbia avuto un ruolo nel tranquillizzarla quando piangeva.

Recentemente, Meta ha rivelato di essere già padre di due adolescenti, che a breve arriveranno in Italia dopo aver vissuto in un orfanotrofio in Albania. Durante un’intervista a ‘Vanity Fair‘, ha spiegato che, non essendo sposato con Chiara, non era stato possibile adottarle prima, ma ora che compiranno 18 anni, potranno finalmente vivere con lui. L’artista ha raccontato come ha conosciuto le ragazze e il legame speciale che si è creato nel tempo, descrivendo il dolore provato quando si sono allontanate dopo una vacanza insieme.

Meta ha espresso la sua gioia per il prossimo arrivo delle ragazze in Italia, affermando che le stanze sono già pronte e che c’è tanto amore ad attenderle. La sua vita familiare si arricchisce di nuovi legami e responsabilità, rendendo ogni giorno un’esperienza unica e significativa.

