Eric Goldberg racconta come Robin Williams abbia ispirato un cameo in Aladdin

Robin Williams, con la sua eclettica interpretazione del Genio, è sempre stato noto per le sue improvvisazioni e il suo talento unico nel dar vita a personaggi vivaci e coinvolgenti. Durante la produzione di Aladdin, Williams ebbe l’idea di inserire un cameo di un altro personaggio Disney nella scena in cui il Genio assume momentaneamente le fattezze di Pinocchio.

Nella scena, Aladdin promette al Genio che userà il suo terzo desiderio per liberarlo dalla sua prigionia nella lampada. Il Genio, che ha visto molte promesse infrante da padroni in passato, utilizza la sua abilità di trasformazione per mutare temporaneamente il suo aspetto in quello di Pinocchio. Questa scelta è emblematica, poiché il Genio associa Aladdin a un bugiardo che non manterrà la sua parola, proprio come il burattino di legno creato da Geppetto.

“Non ho parlato a lungo con Robin, ma eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Se faceva qualcosa nella cabina di doppiaggio, sapeva che lo avrei capito. Di tanto in tanto faceva delle imitazioni di celebrità. Altre volte, erano solo rumori o piccole parti di dialogo. Abbiamo scoperto che potevamo sfruttare questa cosa. L’esempio più famoso è quando Aladdin dice al Genio che userà il terzo desiderio per liberarlo e Robin improvvisa: ‘Uh, uh, sì, come no’ e fa un verso. John e Ron, registi del film, non sapevano cosa fosse quel rumorino, tipo ‘buh-woop’. E io ho detto loro ‘Oh, quello è il segno che usa Robin per dire una bugia. Quello è il naso di Pinocchio che cresce. Posso trasformare la testa del Genio in quella di Pinocchio, per favore? Alla fine possediamo noi il personaggio’. Così è finito nel film e lui ci ha dato altre mille opportunità come questa grazie alla sua mente incredibilmente fertile”

Eric Goldberg, uno dei disegnatori di Aladdin, ha rivelato in un’intervista con Radio Times che l’idea di questo cameo crossover è venuta da Robin Williams stesso. La performance creativa di Williams come Genio ha ispirato l’inserimento di questo omaggio a Pinocchio, un altro iconico personaggio Disney.

La capacità di Robin Williams di improvvisare e collaborare con i disegnatori ha reso il Genio un personaggio ancora più memorabile e amato. Il cameo di Pinocchio è solo uno dei tanti modi in cui Williams ha contribuito a rendere unico e indimenticabile il mondo di “Aladdin”. Questa collaborazione tra il talento dell’attore e la creatività degli animatori ha aggiunto ulteriore profondità e connessioni alla storia, regalando un momento di sorpresa e gioia ai fan.