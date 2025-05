Enzo Iacchetti racconta la sua vita tra ricordi e polemiche: il litigio con Gianni Morandi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Enzo Iacchetti, noto conduttore di Striscia La Notizia, ha recentemente rivelato dettagli inediti della sua vita privata durante un’intervista con il Corriere della Sera. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua carriera, dai suoi esordi fino ai rapporti con figure importanti del panorama televisivo italiano, come Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. Un tema centrale è stato il controverso litigio con Gianni Morandi, che ha segnato la sua carriera e ha avuto ripercussioni legali.

I ricordi di Maurizio Costanzo e il legame con Silvio Berlusconi

L’intervista si apre con un commovente ricordo di Maurizio Costanzo, figura fondamentale nella carriera di Iacchetti. Il conduttore ha espresso il suo dispiacere per il fatto che Costanzo non venga ricordato come meriterebbe: “Mi manca molto e piango tuttora. Perché nessuno lo ricorda più e questo mi dà fastidio”. Iacchetti ha rivelato di avere ancora il numero di cellulare di Costanzo nella sua rubrica, sottolineando l’importanza che ha avuto nella sua vita, paragonandolo a un secondo padre, soprattutto dopo la perdita del padre biologico in giovane età.

Inoltre, Iacchetti ha condiviso un aneddoto sul suo rapporto con Silvio Berlusconi, descrivendo un episodio in cui il politico gli mise la mano in tasca, scherzando sulla possibilità di trovare “bambini da mangiare”. Nonostante il tono leggero, Iacchetti ha evidenziato come Berlusconi fosse soddisfatto dei profitti che il conduttore generava per lui, esprimendo un mix di rispetto e affetto per il suo ex datore di lavoro.

L’inizio della carriera a Striscia La Notizia

Iacchetti ha parlato anche dei suoi esordi a Striscia La Notizia, rivelando che il suo primo contratto era di una sola settimana. La produzione voleva testare il suo impatto sul pubblico, ma l’audience è rapidamente aumentata, portando a un’estensione del contratto a un mese. Ha ricordato come la Rai avesse tentato di attrarlo, offrendogli un compenso doppio rispetto a quello che già percepiva, in un periodo in cui Striscia raggiungeva picchi di ascolto di 12-13 milioni di spettatori a sera. Nonostante le offerte allettanti, Iacchetti ha affermato di non aver mai avuto un grande attaccamento ai soldi, preferendo condividerli con gli altri.

Il litigio con Gianni Morandi e le conseguenze legali

Un argomento delicato affrontato nell’intervista è stato il litigio con Gianni Morandi, che risale al 2012, durante il Festival di Sanremo. Iacchetti non ha esitato a esprimere il suo disappunto riguardo alla selezione dei giovani artisti di Morandi, definendola una “porcata” e accusando il cantante di essere “un ignorante in musica”. Questa polemica ha portato Morandi a chiedere un risarcimento di 1,1 milioni di euro, dando inizio a una lunga battaglia legale.

Dopo anni di conflitti, le parti avevano trovato un accordo per un risarcimento di 40 mila euro, ma Iacchetti ha confermato che i rapporti tra lui e Morandi sono rimasti tesi: “Non ci parliamo più. Fine”. Questo episodio ha segnato un capitolo significativo nella vita professionale di Iacchetti, evidenziando le sfide e le controversie che possono sorgere nel mondo dello spettacolo.

L’intervista ha offerto uno spaccato interessante della vita di un personaggio pubblico che ha saputo affrontare alti e bassi, rimanendo sempre al centro dell’attenzione mediatica.

