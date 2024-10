Enrico Brignano debutta con ‘I 7 Re di Roma’: venduti oltre 75.000 biglietti in prevendita

Il tour teatrale nazionale de ‘I 7 Re di Roma‘ ha registrato un successo senza precedenti, con oltre 75.000 biglietti già venduti in prevendita. Questo impressionante traguardo evidenzia non solo la popolarità di Enrico Brignano, ma anche il forte legame con il pubblico, che ha risposto entusiasticamente alla proposta artistica di questo spettacolo. Lo show, che celebra la leggenda dei re fondatori di Roma, si appresta a diventare uno dei grandi successi della stagione teatrale 2024-2025.

Un nutrito cast per un grande spettacolo

Il debutto di ‘I 7 Re di Roma‘ si è tenuto martedì 8 ottobre presso il Teatro Sistina di Roma, dove rimarrà in scena fino al 1° dicembre. L’evento ha visto una grandiosa partecipazione di pubblico e addetti ai lavori, con un parterre d’eccezione in sala. Tra i presenti, spiccavano nomi noti come il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, oltre a figure del panorama dello spettacolo come Paolo Bonolis, Giorgio Panariello, Lorella Cuccarini e Nancy Brilli.

L’atmosfera della serata è stata elettrica, culminata in un tributo sentito a Brignano, il cui carisma e talento continuano a conquistare il cuore degli spettatori. Questo spettacolo emerge quindi come un punto di riferimento per il teatro italiano contemporaneo, grazie alla sua capacità di attrarre un pubblico variegato e numeroso.

La genesi dello spettacolo

‘I 7 Re di Roma’ è una rielaborazione moderna di un’opera iconica firmata da Luigi Magni, con musiche del celebre Nicola Piovani. La produzione è realizzata da Vivo Concerti e Enry B. Produzioni, rivisitando una storia che ha già un importante passato, essendo stata rappresentata per la prima volta 35 anni fa con Gigi Proietti come protagonista. La narrazione ruota attorno ai sette re di Roma: Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, mescolando sapientemente elementi mitologici con situazioni contemporanee.

Brignano, oltre a curare la messinscena, si avvale dell’adattamento del testo di Manuela D’Angelo. L’attore, noto per la sua abilità nel raccontare la vita quotidiana con uno sguardo ironico, trasforma ‘I 7 Re di Roma‘ in un’opera che è sia educativa che intrattenitiva, riuscendo a far rivivere la storia romana in modo accessibile e coinvolgente.

Un viaggio tra passato e presente

Enrico Brignano ha parlato del suo auto-omaggio a figure iconiche del teatro italiano, sottolineando che lo spettacolo è un tributo a Proietti, a Magni e Piovani, ma anche un’occasione per rielaborare a nuove chiavi di lettura i contenuti originali. “Questo è il mio spettacolo del cuore,” ha dichiarato Brignano, evidenziando il suo profondo legame emotivo con l’opera.

Il comico romano ha messo in luce come la sua interpretazione non sia una semplice replica del passato, ma piuttosto una reinterpretazione che tiene conto delle evoluzioni culturali e sociali intercorse negli ultimi trentacinque anni. Con undici personaggi da interpretare, Brignano si cimenta in una sfida recitativa che arricchisce la proposta artistica e offre al pubblico l’opportunità di apprezzare la cultura in modo fresco e innovativo.

Il tour in tutta Italia

La tournée di ‘I 7 Re di Roma‘ non si limita a Roma, ma toccherà molte delle più importanti città italiane. Dopo il debutto nella Capitale, lo spettacolo proseguirà verso Torino, Padova, Bologna, Bari, Napoli, Milano, Firenze e infine Catania. Questo percorso con tappe nei più prestigiosi teatri italiani testimonia l’interesse crescente per la produzione e l’importanza culturale e teatrale della rappresentazione.

Un casting d’eccezione accompagna Brignano sul palco, tra cui Simone Mori, Pasquale Bertucci e altri talenti emergenti, con un team creativo di grande fattura che ha lavorato a scene, luci, costumi e coreografie. Sotto la direzione artistica di un regista che ha dedicato anni alla professione, ‘I 7 Re di Roma‘ si preannuncia come un’esperienza teatrale imperdibile, capace di attrarre un pubblico numeroso e curioso. La rinascita della storicità attraverso il teatro sembra così trovare una nuova vita, capace di incantare e coinvolgere.