Encanto: il teaser trailer del nuovo film Disney

“Encanto” è Il nuovo film Disney ambientato in Colombia e presenta canzoni originali di Lin-Manuel Miranda

Encanto: il teaser trailer

Disney Animation Studios ha rivelato il primo trailer di “Encanto”. Questo nuovo progetto si presenta come il 60° lungometraggio animato dello studio. L’uscita è attualmente prevista per il 24 novembre. “Encanto” racconta la storia di una famiglia chiamata Madrigali che vive in una città incantata tra le montagne della Colombia. A ogni bambino nella loro casa magica è stata concessa un’abilità unica come forza o poteri curativi, tranne uno. Mirabel, l’unico membro della sua famiglia che non possiede abilità speciali, scopre che la magia è minacciata e si rende conto che potrebbe essere l’unica in grado di salvarla.

Cast e produzione del film animato

Nel cast Stephanie Beatriz (In the Heights, Brooklyn Nine-Nine) che darà la voce a Mirabel Madrigal e poi Wilmer Valderrama e Diane Guerrero, “Encanto” è diretto da Byron Howard e Jared Bush (meglio noto per aver co-diretto Zootopia), così come co-diretto da Charise Castro Smith al suo debutto nel lungometraggio. La sceneggiatura del film è di Bush e Castro Smith, ed è prodotta da Clark Spencer (Zootopia, Ralph Spaccatutto). Il film presenta otto canzoni originali scritte dal collaboratore di lunga data della Disney Lin-Manuel Miranda (che ha iniziato a lavorare con lo studio nel 2014 per Moana e da allora ha scritto canzoni come quelle per DuckTales e Mary Poppins Returns), e il musical sarà sia in spagnolo che in inglese.

“Encanto” uscirà nelle sale il 24 novembre

Francesca Reale

09/07/2021