Emma Marrone ritrova la padrona di una cagnolina smarrita grazie ai social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un episodio toccante ha coinvolto la cantante Emma Marrone, che ha dimostrato il suo amore per gli animali e la sua disponibilità ad aiutare in un momento di bisogno. La cantante salentina ha utilizzato i suoi canali social per lanciare un appello volto a ritrovare la padrona di una cagnolina smarrita, trovata nel giardino della sua infanzia ad Aradeo. Questo gesto ha attirato l’attenzione dei suoi follower, dimostrando come i social possano essere uno strumento efficace per risolvere situazioni di emergenza.

L’appello di Emma per la cagnolina smarrita

La storia ha inizio quando Emma Marrone si è trovata di fronte a una cagnolina color nocciola, che si era smarrita e si era rifugiata nel giardino della sua casa d’infanzia ad Aradeo. Attraverso un video pubblicato sulle sue Instagram stories, la cantante ha mostrato la cucciola e ha chiesto aiuto ai suoi follower. “Ho bisogno del vostro aiuto, mi sono ritrovata dentro casa questa cagnolina”, ha esordito Emma, accarezzando affettuosamente l’animale.

Nel suo messaggio, Emma ha espresso la speranza che la cagnolina non fosse stata abbandonata e ha invitato chiunque la riconoscesse a contattarla. “Se qualcuno riconosce questa meraviglia e sa dove abito, per favore venga a riprendersela”, ha aggiunto, sottolineando il suo desiderio di riunire la cucciola con la sua famiglia. Questo appello ha colpito molti, generando una mobilitazione tra i suoi fan e follower.

Un lieto fine per Lola e la sua famiglia

Dopo solo due ore dalla pubblicazione del suo appello, Emma ha condiviso un altro video, questa volta con un messaggio di gioia e soddisfazione. La cagnolina, di nome Lola, era riuscita a ritrovare la sua padrona grazie all’intervento della cantante e alla reazione dei suoi follower. “Tutto è bene quel che finisce bene. Lola ha ritrovato la sua famiglia, l’abbiamo appena riconsegnata”, ha dichiarato Emma, visibilmente felice per l’esito positivo della situazione.

Tuttavia, la cantante ha anche confessato di aver provato un certo dispiacere nel dover separarsi da Lola, con la quale si era affezionata durante il breve tempo trascorso insieme. “Un po’ mi è dispiaciuto, mi ero affezionata. Ma Lola è tornata a casa, sono felice”, ha concluso Emma, dimostrando il suo grande cuore e la sua sensibilità verso gli animali. Questo episodio non solo ha messo in luce l’importanza della comunità nel supporto reciproco, ma ha anche evidenziato come le celebrità possano utilizzare la loro influenza per fare del bene.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!