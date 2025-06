Emily Ratajkowski si lancia nel mondo degli incontri online dopo il divorzio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Emily Ratajkowski, la celebre supermodella e attrice, ha recentemente rivelato le sue difficoltà nel trovare un partner dopo la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard. Con il suo profilo Instagram, conosciuto come Emrata, ha deciso di esplorare nuove opportunità attraverso un’app di incontri esclusiva, utilizzata da celebrità e creativi. Questa scelta ha sorpreso molti, ma potrebbe rappresentare una svolta nella sua vita sentimentale.

La vita sentimentale di Emily Ratajkowski

Dopo il divorzio, Emily Ratajkowski ha avuto alcune relazioni, tra cui una con il famoso cantante Harry Styles. Tuttavia, dopo queste esperienze, sembra che la modella non abbia trovato la stabilità che cercava. Con il compimento dei 34 anni, ha deciso di affrontare la sua vita amorosa in modo diverso, iscrivendosi a un’app di incontri. Questo passo ha suscitato curiosità tra i suoi fan e gli utenti della piattaforma, che si sono trovati di fronte a un profilo di una delle donne più desiderate del mondo.

L’app di incontri scelta da Ratajkowski è nota per la sua esclusività e per attrarre un pubblico di alto profilo, rendendo l’idea di un incontro romantico con la modella non così impossibile. La decisione di Emily di utilizzare questa piattaforma potrebbe rappresentare una nuova strategia per trovare l’amore, in un contesto in cui la sua vita privata è stata oggetto di grande attenzione mediatica.

Elodie: la nuova regina della musica e della televisione

Elodie, la talentuosa cantante italiana, sta per intraprendere un tour che promette di essere memorabile. Con concerti in alcuni dei più prestigiosi stadi italiani, come San Siro a Milano e il Maradona di Napoli, la sua carriera continua a decollare. Negli ultimi mesi, la cantante ha condiviso con i suoi follower sui social media il duro lavoro svolto nelle sale di danza, preparando uno spettacolo che si preannuncia come un vero e proprio musical.

Oltre alla sua performance sul palco, Elodie ha in programma di collaborare con stilisti di fama internazionale, che le creeranno abiti esclusivi per i suoi concerti. Ma la sua presenza non si limiterà solo alla musica: le telecamere di Mediaset la seguiranno anche nel backstage, offrendo ai fan uno sguardo inedito su ciò che accade dietro le quinte di “The Stadium Show“. Le immagini dei concerti saranno trasmesse in prima serata su Canale 5, portando la sua musica e il suo stile direttamente nelle case degli italiani.

Asia Argento e Piero Chiambretti: un’amicizia che va oltre il lavoro

Asia Argento e Piero Chiambretti hanno sviluppato un legame speciale, che va oltre la semplice collaborazione professionale. L’attrice è spesso ospite nel programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, dove la loro intesa è palpabile. La presenza di Asia nel programma ha suscitato discussioni, soprattutto quando ha interpretato ruoli provocatori, come quello di dominatrix.

La loro amicizia si è approfondita nel tempo, portandoli a condividere interessi e passioni comuni. Questo legame potrebbe dare vita a nuovi progetti futuri, alimentando la curiosità dei fan riguardo a cosa riserverà il futuro per entrambi. La sinergia tra i due artisti è evidente, e molti si chiedono quali sorprese potrebbero riservare al pubblico nei prossimi mesi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!