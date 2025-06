Emily Ratajkowski festeggia i 34 anni con una torta provocatoria a forma di sedere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Emily Ratajkowski, icona della moda e della cultura pop, ha festeggiato il suo 34° compleanno il 7 giugno 2025 con un dolce che ha catturato l’attenzione di fan e critici. La torta, realizzata in pasta di zucchero e scolpita in modo da rappresentare un sedere, ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Questo articolo esplora i dettagli dell’evento e le reazioni che ha generato.

La torta provocatoria di Emily Ratajkowski

Per il suo compleanno, Emily Ratajkowski ha scelto una torta decisamente audace, creata dall’artista egiziana Laila Gohar, nota per le sue opere che trasformano il cibo in sculture artistiche e concettuali. La torta, rifinita con un tanga rosso e dettagli iperrealistici, non è passata inosservata. Il video della modella che ride accanto alla sua “cheeky cake” è diventato rapidamente virale su Instagram, dove Ratajkowski vanta milioni di follower e un alto tasso di interazione.

Le reazioni alla torta sono state variegate. Molti fan hanno applaudito la sua creatività e il suo spirito libero, mentre altri hanno sollevato critiche, accusandola di cadere nel kitsch. Questo contrasto di opinioni riflette la complessità della figura di Emily, che da sempre naviga tra l’arte e la provocazione. La modella ha risposto alle critiche con un tocco di ironia, citando Beyoncé nelle sue storie: “It’s my cake and I eat it too”, suggerendo che il messaggio dietro la torta è ben più profondo di quanto possa apparire.

Emily Ratajkowski: tra arte, femminismo e polemiche

Emily Ratajkowski non è nuova alle polemiche. La sua carriera è stata segnata da una continua esplorazione dei confini tra arte, erotismo e satira. Divenuta famosa nel 2013 grazie al controverso videoclip di “Blurred Lines“, la modella ha sempre attirato l’attenzione, sia per il suo lavoro nel mondo della moda che per le sue posizioni sul femminismo e la libertà di espressione.

Negli ultimi anni, Ratajkowski ha affrontato questioni legate alla rappresentazione del corpo femminile e alla sessualità, diventando una voce importante nel dibattito contemporaneo. Le sue scelte artistiche, come la torta a forma di sedere, sono spesso interpretate come un modo per sfidare le norme sociali e promuovere un messaggio di accettazione del corpo. Tuttavia, queste scelte non mancano di suscitare critiche, con alcuni che le attribuiscono un’eccessiva ricerca di attenzione.

La sua vita privata, caratterizzata da flirt con celebrità come Pete Davidson e Harry Styles, aggiunge un ulteriore strato di interesse alla sua figura pubblica. Ratajkowski continua a essere una delle donne più osservate nel panorama internazionale, e il suo compleanno con una torta provocatoria non fa altro che alimentare il gossip e l’attenzione mediatica che la circonda.

Un compleanno che fa discutere

La festa di compleanno di Emily Ratajkowski non è stata solo un momento di celebrazione personale, ma anche un evento che ha riacceso il dibattito su temi come il corpo, la libertà di espressione e il femminismo. La torta a forma di sedere, con la sua audacia e il suo messaggio provocatorio, ha attirato l’attenzione non solo per il suo aspetto, ma anche per ciò che rappresenta nel contesto attuale.

In un’epoca in cui le immagini e i messaggi sui social media possono influenzare profondamente le percezioni culturali, Emily Ratajkowski si conferma come una figura chiave nel panorama della moda e della cultura pop. La sua capacità di utilizzare l’arte e la provocazione per stimolare discussioni su temi rilevanti la rende un’icona contemporanea, capace di attrarre tanto ammirazione quanto critiche. La torta del suo compleanno è solo l’ultima di una serie di scelte che continuano a far parlare di lei, dimostrando che ogni suo gesto è attentamente osservato e analizzato.

