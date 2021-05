La Disney ha acquistato la 20th Century Fox e ha aperto la strada a un nuovo film “I Fantastici Quattro” dei Marvel Studios. I fan sono stati infatuati dall’idea della coppia reale John Krasinski ed Emily Blunt che interpreta i ruoli della coppia super potente Mr Fantastic (alias Reed Richards) e The Invisible Woman (alias Sue Storm).

Emily Blunt: “Non so se i film di supereroi fanno per me”

Ebbene, quella fiammeggiante teoria dei fan potrebbe essere stata appena estinta. Alla Blunt, che recentemente è apparsa in “The Howard Stern Show” per promuovere “A Quiet Place Part II”, è stato chiesto dal conduttore radiofonico di lunga data se avrebbe interpretato il personaggio principale dei fumetti.

“Questo è il casting dei fan”, ha detto Blunt. “Nessuno ha ricevuto una telefonata. Sono solo persone che dicono: “Non sarebbe fantastico?” ”

Blunt ha detto che non crede che i film di supereroi siano “al di sotto di lei” – infatti, ha detto in un’altra intervista con Entertainment Weekly che “le ha infastidito il cuore” quando ha dovuto rinunciare all’opportunità di interpretare Black Widow in “Iron Man”. 2 “a causa di un obbligo contrattuale di recitare in” I viaggi di Gulliver “. Nonostante questo, non ha “trovato qualcosa che le parli davvero” nel genere dei supereroi.

Il genere dei supereroi è “esaurito”

“Ero ossessionato da Iron Man”, ha detto Blunt a Stern. “Volevo lavorare con Robert Downey Jr. Sarebbe stato fantastico. Ma non so se i film di supereroi fanno per me. Non mi piacciono. Davvero no. ”

Prima dell’acquisizione della Disney, la Fox ha pubblicato due film “I Fantastici Quattro” negli anni 2000 con Jessica Alba nei panni di Sue Storm e Ioan Gruffudd nei panni di Reed Richards. Nel 2015, Fox ha tentato di riavviare il franchise con Kate Mara e Miles Teller, ma il film è fallito.

Sebbene Blunt abbia diretto altri film di fantascienza come “Looper” e “The Edge of Tomorrow”, crede che il genere dei film sui supereroi sia stato “esaurito”.

“Siamo sommersi – non sono solo tutti i film, sono anche gli infiniti programmi televisivi”, ha detto Blunt. “Non è per dire che non vorrei mai interpretarne uno, dovrebbe solo essere qualcosa di così bello e un personaggio davvero fantastico, e poi sarei interessato.” Krasinski ha avuto una risposta molto più ottimista alle voci sul casting di “Fantastici Quattro” durante un’intervista con Men’s Health lo scorso anno.

Krasinski il nuovo Mr. Fantastic

“Amo quei film perché sono divertenti, ma penso anche che siano davvero ben fatti”, ha detto Krasinski. “Non ho idea di cosa stiano pensando [i dirigenti della Marvel]. Ma se mi stanno prendendo in considerazione per Mr. Fantastic, continua a considerarmi perché mi piacerebbe. ”

Che siano coinvolti o meno Blunt e Krasinski, i Marvel Studios stanno caricando un nuovo film “I Fantastici Quattro”. Jon Watts, che chiuderà la trilogia “Spider-Man” di Tom Holland questo dicembre, dirigerà il film non datato. Un recente video dei Marvel Studios includeva il logo “Fantastic Four” alla fine della sua lista attualmente annunciata, suggerendo la possibilità che il riavvio potrebbe arrivare nei cinema nel 2023 o oltre.

Maria Bruna Moliterni

13 ⁄ 05 ⁄ 2021