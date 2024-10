Emanuele Filiberto e Vittoria di Savoia: un blend di tradizione e giovani talenti all’evento dei reali

Il 6 ottobre è stata una giornata significativa per Emanuele Filiberto di Savoia e sua figlia Vittoria, che hanno partecipato al capitolo generale degli ordini dinastici della Real Casa di Savoia. Questo evento annuale rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione per i membri delle storiche milizie cavalleresche legate alla famiglia reale italiana. Oltre alla celebrazione cerimoniale, l’incontro ha anche una finalità benefica, con la raccolta di fondi per associazioni e progetti di utilità sociale.

La celebrazione presso l’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano

La giornata è iniziata con una messa solenne presso l’Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore in San Giovanni in Laterano, uno dei luoghi più significativi per la comunità cattolica. Il rito ha visto la presenza di dame e cavalieri, che hanno indossato con orgoglio le insegne degli ordini dinastici, tra cui l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata e l’Ordine Militare e Religioso dei Santissimi Maurizio e Lazzaro.

Dopo la celebrazione religiosa, a Palazzo Colonna si è tenuta una cena di gala, ulteriore occasione di incontro per i partecipanti, in un contesto di eleganza e raffinatezza. L’evento non è solo una celebrazione delle tradizioni nobiliari, ma è anche un’importante opportunità per raccogliere fondi da destinare a progetti solidali, un aspetto sempre più presente nelle iniziative della Casa di Savoia. Le immagini di Emanuele e Vittoria, condivise su Instagram dal Vicario degli Ordini Dinastici, Alessandro Santini, mostrano momenti di intimità familiare, come gesti affettuosi tra padre e figlia anche in un contesto così formale.

Vittoria di Savoia: un promettente avvio nel mondo dell’arte

Nonostante il forte legame alle tradizioni nobiliari, Vittoria di Savoia sta tracciando un percorso personale nel mondo dell’arte. Recentemente, ha curato la sua prima mostra, un’esperienza che ha pianificato in ogni dettaglio, dalla scelta dell’artista emergente alla selezione della location. Attraverso un post su Instagram, Vittoria ha condiviso la soddisfazione per la riuscita dell’evento, ricevendo il caloroso supporto del padre, Emanuele Filiberto.

Concludendo il post, la giovane ha annunciato le sue ambizioni di diventare una mecenate dell’arte e curatrice di mostre, con un focus particolare sulla promozione di artisti emergenti. Questi progetti si collocano all’interno del suo percorso accademico, poiché Vittoria attualmente frequenta la facoltà di Storia dell’Arte e Scienze Politiche nel Regno Unito. Questo connubio tra tradizione e innovazione fa di lei una figura interessante nel contesto contemporaneo, rappresentando una possibile evoluzione delle figure nobiliari del passato verso una maggiore partecipazione e impegno nel sociale e nella cultura.

L’impegno di Vittoria nella curatela artistica potrebbe portare benefici significativi nel panorama culturale, dimostrando come anche le nuove generazioni della nobiltà possano contribuire attivamente al mondo dell’arte e della cultura, rendendo onore alle tradizioni familiari con un tocco fresco e moderno.