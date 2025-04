Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: una serata di gala a Palazzo Ruspoli per il concerto di Omar Harfouch

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La cena di gala tenutasi a Palazzo Ruspoli ha visto la partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia e della sua nuova compagna, Adriana Abascal. Questo evento, che ha avuto luogo al Parlamento Italiano, ha segnato un’importante tappa nella vita pubblica del principe, che ha scelto di presentarsi ufficialmente con la sua nuova fidanzata. La serata è stata caratterizzata da eleganza e glamour, con i due protagonisti che hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti.

Un debutto ufficiale per la coppia

Emanuele Filiberto di Savoia, 52 anni, ha fatto il suo debutto ufficiale con Adriana Abascal, 54 anni, in un contesto di grande prestigio. La coppia è apparsa sorridente e affiatata, posando per gli scatti dei fotografi che hanno immortalato il momento. Questo evento rappresenta un passo significativo per il principe, che ha recentemente confermato la sua separazione dalla ex moglie, Clotilde Courau. La relazione con Adriana sembra aver portato una nuova luce nella vita di Emanuele Filiberto, che ha dichiarato di essere finalmente pronto a mostrarsi al pubblico con la sua nuova compagna.

Adriana Abascal, conosciuta per la sua carriera di modella e produttrice, ha conquistato il cuore del principe e ha dimostrato di essere una partner di grande supporto. La loro presenza insieme a Palazzo Ruspoli ha suscitato l’interesse dei media, che hanno seguito con attenzione ogni dettaglio della serata. La coppia ha condiviso momenti di gioia e complicità, evidenziando la loro sintonia e il legame che si è creato tra di loro.

Chi è Adriana Abascal

Adriana Abascal López-Cisneros è nata il 31 ottobre 1970 in Messico ed è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo e della moda. La sua carriera è iniziata nel 1988, quando ha vinto il titolo di Señorita México, che le ha aperto le porte a una partecipazione a Miss Universo l’anno successivo. La sua bellezza e il suo carisma l’hanno portata a diventare una delle modelle più ricercate, apparendo sulle copertine di riviste prestigiose come Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair.

Oltre alla sua carriera di modella, Adriana è anche una produttrice esecutiva e conduttrice televisiva, con esperienza sia negli Stati Uniti che in America Latina. La sua versatilità e il suo talento l’hanno resa una figura rispettata nel jet set internazionale. La sua relazione con Emanuele Filiberto sembra essere caratterizzata da una forte affinità, con entrambi che condividono interessi e passioni simili.

Un legame che si rafforza

La serata di gala ha rappresentato un momento importante per Emanuele Filiberto e Adriana, che hanno avuto l’opportunità di mostrarsi al pubblico come coppia. La loro sintonia è evidente, e il principe sembra aver trovato in Adriana una compagna che lo supporta e lo incoraggia. La presenza di Adriana ha contribuito a dare nuova linfa alla vita sociale di Emanuele Filiberto, che ora appare più sicuro e a suo agio nel contesto mondano.

La coppia ha dimostrato di non temere i pettegolezzi e le speculazioni, affrontando la loro relazione con serenità e determinazione. Emanuele Filiberto ha dichiarato di essere fiero di avere Adriana al suo fianco, e i due sembrano pronti a vivere insieme nuove avventure, sia nella vita privata che in quella pubblica. La cena di gala al Parlamento Italiano è stata solo l’inizio di un percorso che promette di essere ricco di eventi e momenti significativi per entrambi.

