Elton John affronta difficoltà visive che rallentano la produzione del nuovo album

Elton John, la leggendaria rockstar britannica, continua a combattere contro problemi di salute che influenzano la sua carriera musicale. Durante un recente intervento nello show Good Morning America, ha rivelato che la sua incapacità di completare il nuovo album è legata a gravi difficoltà visive. A seguito di un’infezione contratta nel luglio scorso, John ha descritto come la sua vista sia compromessa al punto da non riuscire a leggere i testi delle canzoni. I suoi problemi di salute sorgono in un periodo in cui l’artista ha avuto anche altre apparizioni pubbliche, suggerendo una resilienza notevole nonostante le sue condizioni.

Le difficoltà visive e le cure mediche

Elton John ha condiviso con i suoi fan che, negli ultimi quattro mesi, la sua visione è stata gravemente ridotta, in particolare nell’occhio destro. Durante la sua intervista, ha sottolineato come questa situazione lo abbia lasciato scioccato e preoccupato, incapace di completare il suo lavoro in studio. “Non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere niente”, ha lamentato, evidenziando quanto possa essere frustrante per un musicista dover affrontare tali limitazioni. Nonostante questa difficile situazione, John ha affermato che sta ricevendo cure mediche costanti e nutre ancora speranza di miglioramento.

La rockstar ha anche accennato alla possibilità di tornare a lavorare nel suo studio di registrazione, ma solo quando la sua visione sarà stabilizzata. Le sue parole fanno esplicito riferimento al suo desiderio di tornare a creare musica, dimostrando il suo impegno e la determinazione a non lasciare che le avversità lo fermino completamente.

L’attesa per il nuovo album

La produzione del nuovo album di Elton John è attualmente in stallo. L’ultimo lavoro con materiale originale risale al 2016, e i fan stanno aspettando con ansia nuove uscite. Durante l’intervista, ha condiviso il suo stato d’animo riguardo alla lavorazione dell’album, ammettendo di sentirsi “bloccato” ma anche spinto a riprendersi. Nonostante non possa confermare una data di rilascio, il suo ottimismo rimane, sottolineando che il suo focus principale è quello di recuperare la vista e tornare in studio il prima possibile.

Questo periodo di pausa forzata dalla musica ha sorpreso molti dei suoi seguaci, ma l’artista continua a dimostrare il suo valore anche attraverso apparizioni pubbliche e collaborazioni. Fino a quando non sarà pronto a tornare al suo amato lavoro di composizione musicale, i suoi fan possono continuare a supportarlo in questo viaggio di recupero e speranza.

Apparizioni recenti e vita pubblica

Nonostante le sue difficoltà visive, Elton John ha continuato a farsi vedere in pubblico, partecipando a eventi significativi e apparendo sul palco con altri artisti. Solo di recente, ha preso parte alla prima del suo documentario “Never Too Late” a Toronto e a Londra, oltre a esibirsi con Dua Lipa alla Royal Albert Hall, dove hanno eseguito il duetto di successo “Cold Heart”. Questi eventi dimostrano la sua passione per la musica e il suo desiderio di rimanere connesso con i fan.

A novembre, il cantante ha partecipato alla premier di “Tammy Faye”, il suo musical a Broadway, e ha fatto un’apparizione al Royal Variety Performance di Londra, dove ha presentato un brano da un nuovo spettacolo teatrale. Queste apparizioni hanno contribuito a mantenere la sua presenza nel mondo dello spettacolo, rafforzando l’idea che, nonostante le sue recenti sfide fisiche, la sua carriera continua a seguire una traiettoria positiva. John rimane un’icona della musica pop e la sua capacità di affrontare le avversità continua a ispirare molti.