Elsa Pataky: il ritorno in Spagna e la vita da madre in Australia

Elsa Pataky, l’attrice spagnola nota per i suoi ruoli in film d’azione e per la sua relazione con l’attore Chris Hemsworth, ha recentemente condiviso i suoi sentimenti riguardo al ritorno nella sua terra natale. Dopo anni trascorsi in Australia con la sua famiglia, Pataky si è riunita con amici e ha riscoperto i sapori della sua infanzia. In un incontro a Madrid, in occasione del decimo anniversario della sua collaborazione con il marchio di calzature Gioseppo, l’attrice ha parlato della sua vita, delle sue scelte e della sua passione per la famiglia.

Nostalgia di casa e connessione con gli affetti

Per Elsa Pataky, la nostalgia di casa è un sentimento profondo e ricorrente. Quando si trova lontana dalla Spagna, la sua prima reazione è contattare gli amici. “Chiamo i miei amici e mi faccio raccontare cosa fanno, quando si sono visti, se hanno organizzato qualche cena”, ha spiegato. Questo semplice gesto le permette di sentirsi più vicina ai suoi cari e di rivivere le emozioni legate ai ricordi condivisi. Ogni volta che torna in Spagna, Pataky si sente avvolta da una sensazione di familiarità che la riempie di gioia. La sua capacità di mantenere legami forti, nonostante la distanza, è un aspetto fondamentale della sua vita.

La vita in Australia: una madre presente

La vita di Elsa Pataky in Australia è caratterizzata da un forte legame con la sua famiglia. L’attrice ha scelto di dedicarsi attivamente ai suoi tre figli, partecipando a numerose attività all’aperto. “Faccio tante attività con i miei figli: facciamo surf, andiamo in moto, nuotiamo”, ha raccontato. La sua presenza nella vita dei bambini è una priorità, e Pataky si descrive come una madre che ama condividere esperienze e hobby con i propri figli. Questa scelta di vita riflette il suo desiderio di costruire un legame solido e duraturo con la famiglia.

Un approccio educativo libero e affettuoso

Elsa Pataky adotta un approccio educativo che incoraggia la libertà e l’autonomia dei suoi figli. “Li lascio molto liberi di fare e di imparare”, ha affermato. Nonostante la sua natura affettuosa, l’attrice ammette di trovare difficile dire di no ai suoi bambini, contrariamente a quanto avviene in alcune famiglie spagnole dove le madri sono più autoritarie. Questo aspetto della sua personalità la porta a riflettere sulla sua educazione e sulle scelte che ha fatto come madre. La sua volontà di essere presente e di supportare i suoi figli nel loro percorso di crescita è evidente, e questo la rende una figura materna molto apprezzata.

La carriera e le scelte personali

Elsa Pataky ha dovuto affrontare delle scelte significative riguardo alla sua carriera per poter essere una madre presente. Ha deciso di lavorare meno, un’opzione che molte madri non possono permettersi. “Non dico che non sia stato difficile rinunciare a sogni, progetti e ambizioni per stare di più con la mia famiglia, ma sono estremamente orgogliosa della mia decisione”, ha dichiarato. La sua esperienza evidenzia il delicato equilibrio tra vita professionale e familiare, un tema che risuona con molte donne che si trovano a dover gestire le proprie aspirazioni personali insieme alle responsabilità familiari.

Elsa Pataky continua a ispirare con la sua autenticità e il suo impegno verso la famiglia, dimostrando che è possibile trovare un equilibrio tra carriera e vita privata.

